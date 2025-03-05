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Трамп заявив, що США отримають контроль над Панамським каналом

09:31, 5 березня 2025
Дональд Трамп оголосив про свої плани повернути контроль США над Панамським каналом.
Трамп заявив, що США отримають контроль над Панамським каналом
Фото: GettyImages
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Панамський канал «повернуть назад». Про це він сказав, виступаючи перед Конгресом США 4 березня.

«Ми заберемо у своє користування Панамський канал. Він був збудований американцями для американців», – заявив Трамп, наголосивши, що будівництво було найдорожчим проектом в історії США.

«Ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми повернемо його назад», - додав Трамп.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що після візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Панами президент країни Рауль Муліно заявив, що Панама не відновлюватиме меморандум про співпрацю з китайською ініціативою «Один пояс, один шлях».

Раніше Дональд Трамп заявив, що «Панама порушує домовленості при проходженні кораблів. Ми не давали цей канал Китаю, ми давали його Панамі, і ми хочемо його забрати назад».

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США Дональд Трамп

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