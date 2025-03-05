«Ми готові боротися до кінця», — посольство Китаю зробило заяву після підвищення мит з боку США

Китайське посольство в США зробило заяву після підвищення американських мит на китайські товари до 20%.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ про подвоєння мита на товари з Китаю з 10 до 20%.

Китайське посольство в США зробило заяву після підвищення американських мит на китайські товари.

«Якщо США хочуть війни, будь то тарифна війна, торгова війна або будь-який інший тип війни, ми готові боротися до кінця», – йдеться в офіційному повідомленні посольства КНР у соцмережі Х.

Заява була опублікована в момент, коли Дональд Трамп завершував свою промову у Конгресі щодо економічної політики.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що з 4 березня він запроваджує нові мита для Канади та Мексики.

Нагадаємо, Мексика також введе дзеркальні мита на американські товари. У Канаді також заявили, що готують відповідь на мита США.

Також Дональд Трамп анонсував введення нових мит з 2 квітня для низки країн.

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