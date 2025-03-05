«Мы готовы бороться до конца», — посольство Китая сделало заявление после повышения пошлин со стороны США

Китайское посольство в США сделало заявление после повышения американских пошлин на китайские товары до 20%.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на товары из Китая с 10% до 20%.

Китайское посольство в США сделало заявление после повышения американских пошлин на китайские товары.

«Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца», — говорится в официальном сообщении посольства КНР в соцсети X.

Заявление было опубликовано в тот момент, когда Дональд Трамп завершал свою речь в Конгрессе по вопросам экономической политики.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что с 4 марта он вводит новые пошлины для Канады и Мексики.

Напомним, Мексика введет зеркальные пошлины на американские товары. В Канаде также заявили, что готовят ответ на пошлины США.

Также Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин с 2 апреля для ряда стран.

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