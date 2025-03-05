5 березня – яке сьогодні свято та головні події

5 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергоефективності.

Фото: shutterstock.com

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У середу, 5 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергоефективності. Його головна мета — привернути увагу до раціонального використання енергії, популяризації енергозбереження та розвитку відновлюваних джерел енергії. Цей день започаткували на міжнародній конференції з енергоефективності, що відбулася 1998 року у Відні (Австрія). На цій зустрічі експерти з різних країн обговорювали способи зменшення енергоспоживання без втрати комфорту та продуктивності.

Також 5 березня Європейський день геодезії і геоінформації. Це професійне свято геодезистів, картографів, фахівців із геоінформаційних систем (ГІС) та всіх, хто займається дослідженням і відображенням земної поверхні. Свято започатковано Європейською асоціацією геодезистів (CLGE) для підвищення обізнаності про важливість геодезії та геоінформації в сучасному світі. Воно також приурочене до дня народження Герхарда Меркатора (5 березня 1512 року) — знаменитого фламандського картографа, який створив відому проекцію карти світу.

А ще 5 березня День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості. Його мета — підвищити обізнаність суспільства про дисоціативний розлад особистості (ДРО), розвіяти міфи та сприяти кращому розумінню цієї складної психологічної особливості. ДРО — це психічний стан, при якому у людини співіснують дві або більше окремих особистостей (альтер-его), кожна з яких може мати власні спогади, поведінкові моделі, манеру спілкування та навіть фізіологічні особливості. Цей розлад часто є наслідком тяжких психологічних травм у дитинстві, особливо у випадках тривалого насильства або сильного стресу.

5 березня День дослідження значення вашого імʼя. Це незвичайне свято, яке спонукає людей досліджувати походження, історію та символіку свого імені. Імена мають глибокий зміст: вони можуть відображати культурну спадщину, родинні традиції, а також впливати на особистість та сприйняття людини у суспільстві. У різних країнах та релігіях одне й те саме ім’я може мати різні значення та асоціації.

Яке сьогодні церковне свято

5 березня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Конона. Він жив у III столітті, був відомий своєю надзвичайною вірою та подвигом. Він народився в місті Ісаврія (теперішня територія Туреччини) і виріс у християнській сім'ї. Конон із самого дитинства мав великий потяг до Бога і духовного життя. Він став відлюдником і проводив своє життя в молитвах та постах. За переказами, саме ангел навчив його християнської віри.

Календар важливих подій за 5 березня

1558 рік — Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Філіпом ІІ в Мексику для вивчення рослин та продуктів харчування. Ця дата вважається появою тютюну в Європі;

1774 рік — у дворі паризького Палацу правосуддя королівським катом спалюють мемуари П'єра Бомарше про свавілля судових органів;

1792 рік — революційний уряд Франції закриває університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні;

1824 рік — починається перша англо-бірманська війна;

1836 рік — Семюель Кольт представляє промисловий зразок револьвера (калібр 0,34);

1842 рік — підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окуповує Техас, а потім швидко повертається до Ріо Гранде;

1868 рік — у Великій Британії отримують патент на степлер;

1904 рік — Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки;

1912 рік — італійська армія вперше використовує авіацію з військовою метою: здійснена повітряна розвідка позицій за Турецькою лінією;

1933 рік — у Німеччині націонал-соціалісти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів;

1946 рік — Вінстон Черчилль вживає словосполучення «Залізна Завіса» у своїй промові в Фултоні; почалась Холодна війна;

1970 рік — набирає чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї;

1979 рік — космічний апарат «Вояджер-1» досягає найтіснішого зближення з Юпітером;

1995 рік — починає працювати вебсервіс IRC, який діє й досьогодні;

1998 рік — NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;

2000 рік — британські науковці вперше у світі проводять успішну операцію з клонування свиней.

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