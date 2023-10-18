Ермак показал фото иностранных компонентов в российских ракетах

Украинские эксперты обнаружили иностранные компоненты в российских ракетах, – Ермак.

Источник фото: Telegram / Андрей Ермак

По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, украинские эксперты обнаружили иностранные компоненты в ракетах, которые используют оккупанты во время атак на Украину. Эта информация стала известной благодаря опубликованным фотографиям.

В частности, эксперты продолжают анализировать компоненты российских ракет Х-101, а также беспилотников «шахед» и «картограф». Это свидетельствует о том, что в используемых российскими вооружениями есть иностранные детали и технологии.

«Находим иностранные компоненты, работаем с партнерами для того, чтобы исключить в дальнейшем их поставки рф», – сказал Ермак.

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