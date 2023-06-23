До 15 лет с конфискацией для адвокатов, прокуроров и судей за коррупцию - Стефанчук и Зеленский о решениях СНБО

В Уголовный кодекс внесут изменения, по которым для адвокатов, судей и прокуроров предусматривают до 15 лет лишения свободы за участие в коррупционных схемах.

23 июня состоялось долгожданное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На нем заслушали вопросы коррупции в судебной ветви власти, как сообщил президент Владимир Зеленский.

«Среди предложений, в частности, усилить уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия и чтобы это было ощутимо. От 10 до 15 лет с конфискацией имущества… И чтобы это относилось к тем, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях», - отметил Президент.

В свою очередь спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук детализировал, что такое усиление уголовной ответственности будет касаться не только судей, но и других сторон – адвокатов и прокуроров.

«Это касается не только судей, но и других участников процесса, в частности, адвокатов и прокуроров. Будет отнесен к категории тяжких преступлений и санкция за такие преступления будет достигать от 10 до 15 лет», - отметил Стефанчук.

Также будет проведена проверка судей Верховного Суда Высшим советом правосудия «на предмет их причастности к потенциальным преступлениям, на предмет соблюдения различных обстоятельств связанных с их деятельностью и на предмет способа их проживания».

Кроме того, Зеленский и Стефанчук заявили, что судей может ждать полиграф.

Автор: Наталья Мамченко

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