До 15 років з конфіскацією для адвокатів, прокурорів і суддів за корупцію, - Стефанчук та Зеленський про рішення РНБО

До Кримінального кодексу внесуть зміни, за якими для адвокатів, суддів і прокурорів передбачать до 15 років позбавлення волі за участь у корупційних схемах.

23 червня відбулося довгоочікуване засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО). На ньому заслухали питання корупції у судовій гілці влади, як повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Серед пропозицій, зокрема, посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, і щоб це було відчутно. Від 10 до 15 років з конфіскацією майна… І щоб це стосувалось тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках», - зазначив Президент.

В свою чергу, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук деталізував, що таке посилання кримінальної відповідальності буде стосуватися не лише суддів, а й інших сторін – адвокатів та прокурорів.

«Це буде стосуватися не тільки суддів, але й інших учасників процесу, зокрема, адвокатів та прокурорів. Буде віднесено до категорії найтяжчих злочинів і санкція за такі злочини буде сягати від 10 до 15 років», - зазначив Стефанчук.

Також буде проведена перевірка суддів Верховного Суду Вищою радою правосуддя «на предмет їх причетності до потенційних злочинів, на предмет дотримання ними різних обставин пов’язаних з їх діяльністю і на предмет способу їх проживання».

Крім того, Зеленський та Стефанчук заявили, що суддів може чекати поліграф.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.