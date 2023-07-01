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Госорганы и юрлица должны будут зарегистрироваться в Электронном суде, — Верховная Рада приняла закон

11:00, 1 июля 2023
Верховная Рада приняла закон об обязательной регистрации электронных кабинетов участников судебных процессов.
Госорганы и юрлица должны будут зарегистрироваться в Электронном суде, — Верховная Рада приняла закон
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29 июня Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 7574-д об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе (ЕСИТС) представителями юридических профессий, юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.

Как отметил член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель рабочей группы по цифровизации Роман Бабий, над законопроектом №7574-д упорно работали последние месяцы.

«Он делает обязательной регистрацию электронных кабинетов в ЕСИТС для юридических лиц в случае их участия в судебных процессах, и закрепляет «процессуальную ответственность» за невыполнение этой обязанности для всех, кто должен зарегистрироваться (а это, кроме юрлиц, также все государственные и муниципальные органы, адвокаты, нотариусы, исполнители, судебные эксперты и арбитражные управляющие).

Регистрировать электронные кабинеты в ЕСИТС нужно было и раньше (за исключением юрлиц), но не было ответственности за невыполнение этой обязанности и, соответственно, это делали далеко не все.

Коммуникация с судом и представление документов через электронный кабинет – это об удобстве, экономии средств и времени для всех участников судебного процесса.

Двигаемся дальше по пути цифровизации судебных процессов», - отметил Роман Бабий.

Следует заметить, что ко второму чтению текст законопроекта претерпел изменения. Каких именно мы расскажем в следующих публикациях.

По словам главы Комитета Дениса Маслова, принятый Закон касается государственных органов и ОМС, подавляющего большинства представителей юридических профессий, а также всех юридических лиц независимо от формы собственности. Сначала Закон начнет действовать в хозяйственном процессе, а затем и в гражданском и административном.

Автор: Наталья Мамченко

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