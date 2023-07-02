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Стало известно, сколько потратили на зарплату и командировки депутатов за три месяца 2023 года

14:04, 2 июля 2023
Также опубликованы командировочные расходы народных депутатов Украины за границу.
Стало известно, сколько потратили на зарплату и командировки депутатов за три месяца 2023 года
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Парламентский Комитет по Регламенту 27 июня рассмотрел отчет Управления делами Аппарата Верховной Рады о выполнении сметы Верховной Рады Украины за первый квартал 2023 года в разрезе бюджетных программ.

Итак, Законом «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» главному распорядителю бюджетных средств – Управлению делами Аппарата Верховной Рады предусмотрены бюджетные назначения в объеме 2 737 630 300 грн (т.е. 2,7 млрд грн), из которых по общему фонду – 2, 73 млрд грн, по специальному фонду – 5,49 млн грн.

По бюджетной программе «Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины» на 2023 год бюджетный год предусмотрены расходы общего фонда в объеме 1,26 млрд грн – только расходы потребления, а расходы развития не предусмотрены.

В разрезе отдельных видов расходов выполнения в первом квартале 2023 года их объемов таков.

Наибольшими по объемам в расходах потребления общего фонда в разрезе бюджетной программы «Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины» расходы на оплату труда.

За счет этих расходов производится выплата заработной платы народным депутатам Украины и их помощникам-консультантам. Годовой объем расходов на оплату труда запланирован в сумме 688,55 млн. грн., на первый квартал 2023 года – 163,9 млн грн., кассовые расходы составляют 148,2 млн грн.

От объемов расходов на оплату труда напрямую зависит объем расходов на начисление на заработную плату (начисление единого социального взноса). Годовой их объем запланирован в сумме 151,48 млн грн., на первый квартал 2023 года – 36 млн грн., а кассовые расходы составляют – 32,64 млн грн.

Как отмечено в пояснительной записке к отчету и в соответствии с вышеприведенными объемами, в целом на оплату труда и начисления на заработную плату по указанной бюджетной программе было использовано 180,88 млн грн. (кассовые расходы).

От общего объема кассовых расходов по этой бюджетной программе кассовые расходы на оплату труда и начисления на заработную плату составляют 62,47%, из которых:

  • 77,38 млн грн – оплата труда с начислениями народных депутатов Украины;
  • 103,49 млн грн – оплата труда с начислениями помощников-консультантов народных депутатов Украины.

В общем объеме расходов потребления по бюджетной программе «Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины» значительными по объемам также расходы по коду экономической классификации «Прочие выплаты населению». За счет этих расходов производятся выплаты народным депутатам Украины, предусмотренные статьями 23, 32, 35 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины».

На 2023 год по КЭКР «Другие выплаты населению» запланированы средства в объеме 389,43 млн. грн., на первый квартал – 59,43 млн. грн., из которых кассовые расходы составляют 52,57 млн. грн. (88,5% от запланированных на отчетный период объемов).

В соответствии с предоставленной в отчет информации кассовые расходы по этому коду направлены на:

возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий – 43,26 млн грн.;

компенсацию расходов на проезд – 5 млн. грн.;

компенсацию расходов на аренду жилья или съем гостиничного номера – 4,23 млн грн.

В 2023 году запланированы командировочные расходы народных депутатов Украины в объеме 10,3 млн грн.

При этом в первом квартале 2023 года запланирован объем командировочных расходов – 3,15 млн грн., из которых кассовые расходы составили 2,56 млн грн. (81,3% от запланированных на первый квартал объемов), из которых 2,56 млн грн. – на командировку народных депутатов Украины за границу.

Автор: Наталья Мамченко

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