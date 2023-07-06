В Высшем совете правосудия сообщили, кто будет определять направления деятельности ВСП на следующие четыре года

Высший совет правосудия 6 июля 2023 года создал специальную рабочую группу для разработки Стратегии деятельности ВСП на 2023-2027 годы.
Как сообщили в Совете правосудия, рабочая группа создана с целью «определения приоритетов и планирования деятельности Высшего совета правосудия в соответствии с его полномочиями».
Бурлаков Сергей Юрьевич
Блаживская Оксана Евгеньевна
Бокова Юлия Валерьевна
Плахтий Инна Борисовна
Маселко Роман Анатольевич
Напомним, что 6 июля ВСП объявил конкурс на вакантную должность члена ВСП по квоте Съезда представителей юридических вузов и научных учреждений. Съезд ученых-правоведов состоится 21 сентября 2023 года.
Автор: Вячеслав Хрипун
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