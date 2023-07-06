В Высшем совете правосудия сообщили, кто будет определять направления деятельности ВСП на следующие четыре года

Совет правосудия создал группу для формирования стратегии деятельности ВСП на 2023-2027 годы.

Источник фото: Высший совет правосудия

Высший совет правосудия 6 июля 2023 года создал специальную рабочую группу для разработки Стратегии деятельности ВСП на 2023-2027 годы.

Как сообщили в Совете правосудия, рабочая группа создана с целью «определения приоритетов и планирования деятельности Высшего совета правосудия в соответствии с его полномочиями».

Бурлаков Сергей Юрьевич

Блаживская Оксана Евгеньевна

Бокова Юлия Валерьевна

Плахтий Инна Борисовна

Маселко Роман Анатольевич

Напомним, что 6 июля ВСП объявил конкурс на вакантную должность члена ВСП по квоте Съезда представителей юридических вузов и научных учреждений. Съезд ученых-правоведов состоится 21 сентября 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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