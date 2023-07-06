У Вищій раді правосуддя повідомили, хто буде визначати напрямки діяльності ВРП на наступні чотири роки

Рада правосуддя створила групу для формування стратегії діяльності ВРП на 2023-2027 роки.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя 6 липня 2023 року створила спеціальну робочу групу для розроблення Стратегії діяльності ВРП на 2023-2027 роки.

Як повідомили у Раді правосуддя, робоча група створена з метою «визначення пріоритетів та планування діяльності Вищої ради правосуддя у відповідності до її повноважень».

Стратегію діяльності Ради правосуддя на 2023-2027 роки мають розробити наступні члени ВРП:

Бурлаков Сергій Юрійович

Блажівська Оксана Євгенівна

Бокова Юлія Валеріївна

Плахтій Інна Борисівна

Маселко Роман Анатолійович

Нагадаємо, що 6 липня ВРП оголосила конкурс на вакантну посаду члена ВРП по квоті З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. З’їзд науковців-правників відбудеться 21 вересня 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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