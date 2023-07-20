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Адвокат пришел к судье в кабинет и рассказал ей все, что думает по поводу обысков у своих внуков

11:20, 20 июля 2023
По мнению адвоката, судья не проверила обоснованность ходатайств органов досудебного расследования.
Адвокат пришел к судье в кабинет и рассказал ей все, что думает по поводу обысков у своих внуков
Источник фото: Заречный районный суд г. Сумы
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Очередной неприятный для судебной власти инцидент на днях произошел в Заречном районном суде города Сумы.

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Заречного районного суда Марина Сорока, утром 17 июля 2023 года в ее кабинет, без предварительного приглашения и, несмотря на прямой запрет секретаря судебного заседания, зашел местный адвокат.

Адвокат сообщил, что Марина Сорока как следственная судья предоставила ряд разрешений на проведение обысков у его внуков, а также предоставила временный доступ к их вещам. Мужчина отметил, что судья, по его мнению, не проверила законность оснований начала досудебного расследования.

На это Марина Сорока ответила, что общаться с ней таким способом, то есть, вне процессуальных рамок, относительно соответствующего уголовного производства у адвоката не получится.  

Впрочем, адвокат еще раз отметил, что уголовное производство безосновательно и сообщил, что ему предлагают «отвезти прокурора и судью, принимающих решения по этому делу, в г. Бахмут, чтобы они посмотрели, чем там занимаются военные».

Эти слова адвоката судья восприняла, как угрозу с целью повлиять на нее как на следственного судью, и склонить к вынесению определенного судебного решения.

Теперь оценку ситуации, в которой оказалась судья, представит Высший совет правосудия.

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент в украинских судах. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 мая в кабинет судьи Соломенского районного суда г. Киева пришел киевлянин, у которого прошел обыск. Гражданин в категорической форме не согласился с определением следственной судьи и даже угрожал судье применением физической силы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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