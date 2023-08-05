Верховный Суд высказался о порядке возвращения заказчику на доработку сообщения о начале выполнения строительных работ

Порядок возврата уведомления о начале строительных работ (С1): позиция Верховного Суда.

Верховный Суд пересмотрел в порядке административное дело по иску лица к Управлению ГАСК об обязательстве зарегистрировать сообщение о начале выполнения строительных работ.

У цій справі позивач оскаржував бездіяльність відповідача щодо невнесення поданого повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) до Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, та просив зобов`язати відповідача внести відповідні відомості до Реєстру. При цьому позивач вважав, що повернення Управлінням ДАБК повідомлення на доопрацювання без його реєстрації не узгоджується з положеннями статей 36 та 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Верховний Суд погодився із судом апеляційної інстанції, який скасував рішення суду першої інстанції та вирішив частково задовольнити позов, а саме: визнав протиправною бездіяльність Управління ДАБК щодо ненаправлення до Державної архітектурно-будівельної інспекції інформації про прийняття рішення про повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків повідомлення позивача про початок виконання будівельних робіт та зобов`язав відповідача направити до Державної архітектурно-будівельної інспекції інформацію про прийняте рішення.

Аналізуючи положення статей 36 та 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Суд зробив висновок, що цими нормами, чинними на момент звернення позивача до Управління ДАБК, визначалося дві підстави набуття права на виконання будівельних робіт, які залежать від класу наслідків об`єкта будівництва (СС1, СС2 або СС3). Зокрема, право на будівництво на об`єктах, що належать до незначного класу наслідків (СС1) та об`єктів, будівництво на яких здійснюється на підставі будівельного паспорту, набувається на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт; право на здійснення будівництва на об`єктах, що відносяться до класу із середніми (СС2) та значними наслідками (СС3), набувається на підставі дозволу.

При цьому, зі змісту пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13 квітня 2011 року № 466, Суд встановив, що орган державного архітектурно-будівельного контролю здійснює реєстрацію як документів, що дають право на виконання будівельних робіт, так і відомостей про повернення таких документів на доопрацювання.

Крім того, на підставі системного аналізу положень пункту 9 Порядку ведення Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування, анулювання зазначених документів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 червня 2011 року № 92 (був чинний на момент виникнення спірних правовідносин та втратив чинність 5 лютого 2021 року), Верховний Суд дійшов висновку, що до цього Реєстру вносяться відомості, зокрема про повернення декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків, а посадова особи органу державного архітектурно-будівельного контролю під час прийняття відповідних документів здійснює перевірку повноти даних у цих документах, за її наявності – вносить дані до Реєстру, а за відсутності - повертає їх замовнику на доопрацювання, про що також вносяться відомості до Реєстру; відомості до Реєстру вносяться виключно на підставі інформації, наданою замовником або уповноваженою особою, зокрема у повідомленні про початок виконання будівельних робіт.

З огляду на це, Суд дійшов висновку, що відсутність у повідомленні про початок виконання будівельних робіт відомостей, зокрема щодо: особи, яка здійснює технічний нагляд; проектної документації, проектувальника, головного архітектора, інженера проекту; експертизу; особу, яка здійснює авторський нагляд; генерального підрядника; містобудівні умови і обмеження; право на земельну ділянку; основні показники будівництва; кошторисну вартість, свідчить про неповноту наведених у повідомленні відомостей та його невідповідність вимогам частини першої статті 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 9 Порядку № 92.

Водночас, Верховний Суд погодився з тим, що ненаправлення Управлінням ДАБК до Державної архітектурно-будівельної інспекції інформації про повернення позивачу на доопрацювання повідомлення про початок виконання будівельних робіт для внесення такої інформації до Реєстру порушує вимоги пунктів 8, 9, 12 Порядку № 92.

У цій справі Верховний Суд сформулював правовий висновок, відповідно до якого після отримання повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єкті, що за класом наслідків належить до незначних (СС1), орган Державного архітектурно-будівельного контролю перевіряє повноту даних, наведених у такому повідомленні, та у разі, якщо буде встановлено недостатність інформації, зазначеної у повідомленні, що унеможливлює здійснення реєстрації останнього, відповідне повідомлення повертається замовнику на доопрацювання з обов’язковою передачею інформації про це до органу Державної архітектурно-будівельної інспекції для її внесення до Єдиного реєстру документів.

Постанова Верховного Суду від 21 червня 2023 року у справі № 160/2196/20 (адміністративне провадження № К/990/636/23).

Автор: Наталья Мамченко

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