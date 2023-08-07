Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов

Депутаты предлагают Раде принять законопроект о праве политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

3 августа Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект о механизмах государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий 9419-1.

Задекларированной целью является возобновление отчетности политических партий и проверок соответствующих отчетов.

В частности, предлагается внесение изменений в статью Закона «О политических партиях» относительно порядка выделения и распределения между политическими партиями средств на финансирование их уставной деятельности. В ней определяется, что 85% распределяется между политическими партиями, получившими право на такое финансирование согласно настоящему Закону, пропорционально количеству действительных голосов избирателей, поданных за списки кандидатов в народные депутаты Украины от таких политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе на выборах народных депутатов Украины

Вместе с тем, НАПК высказал ряд замечаний к этому проекту.

В частности, законопроектом 9419-1 предлагается закрепить право политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

«Формулирование такого права требует корректировки и правовой определенности срока размещения средств государственного финансирования уставной деятельности политической партии на депозитном счете, зачисления полученного пассивного дохода на счета партии, а также факта неиспользования этих средств в понимании Закона», отметили в НАПК.

Также законопроектом 9419-1 предлагается предусмотреть возможность получения непарламентскими партиями государственного финансирования уставной деятельности, снизив барьер до 3% голосов избирателей.

Кроме того, предусматриваются изменения, устанавливающие срок 60 дней для проверки неподанных ранее отчетов политических партий, аналогичных сроку, отведенному для проверки квартальной отчетности при обычных условиях.

«Такой срок кажется несоразмерным для проверки огромного массива данных из неподанных отчетов всех политических партий и их местных организаций за более трех лет (до вступления закона в силу уже четыре года), учитывая ограниченность человеческих ресурсов Национального агентства и необходимость обеспечения основательной проверки таких отчетов» , - считает НАПК.

Поэтому Национальное агентство, оценивая все риски, предлагает установить срок 120 дней для проверки такой отчетности, как это предусмотрено в законопроекте 9419.

Отметим, что законопроектом предусматривается безотлагательное возобновление НАПК работы Единого государственного реестра отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Автор: Наталья Мамченко

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