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БП ВС: Принятые судьей меры обеспечения иска не должны препятствовать хозяйственной деятельности предприятия

Большая Палата признала, что к судье, не осуществившей надлежащую проверку заявления об обеспечении иска, было правомерно применено дисциплинарное взыскание.

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БП ВС: Принятые судьей меры обеспечения иска не должны препятствовать хозяйственной деятельности предприятия

15:05, 3 сентября 2023
Большая Палата признала, что к судье, не осуществившей надлежащую проверку заявления об обеспечении иска, было правомерно применено дисциплинарное взыскание.
БП ВС: Принятые судьей меры обеспечения иска не должны препятствовать хозяйственной деятельности предприятия
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Судья, рассматривая заявление об обеспечении иска, должен с учетом доказательств, предоставленных истцом в подтверждение своих требований, убедиться, в частности, том, что между сторонами действительно возник спор и существует реальная угроза неисполнения или затруднения выполнения возможного решения суда об удовлетворении иска; выяснить объем исковых требований, данные о личности ответчика, а также соответствии вида обеспечения иска, который просит применить лицо, обратившееся с таким заявлением, исковым требованиям.

При установлении указанного соответствия судье следует учитывать, что принимаемые меры не должны препятствовать хозяйственной деятельности юридического лица или физического лица, осуществляющего такую деятельность и зарегистрированного в соответствии с законом как предприниматель.

Об этом заявила Большая Палата Верховного Суда в постановлении по производству №11-167сап21 об обжаловании решения Высшего совета правосудия об оставлении без изменений решения его дисциплинарной палаты о привлечении судьи местного общего суда к дисциплинарной ответственности по пункту 4 части первой статьи 106 Закона о судоустройстве и статусе судей № 1402-VIII в связи с принятием определения о мерах обеспечения иска, чем созданы препятствия хозяйственной деятельности общества.

Так, БП ВС подчеркнула, что, решая вопрос об обеспечении иска, суд должен принимать во внимание интересы не только истца, но и других лиц, права которых могут быть нарушены в связи с применением соответствующих мер.

Например, ограничение возможности хозяйствующего субъекта пользоваться и распоряжаться собственным имуществом иногда приводит к необратимым последствиям.

По выводам ВСП и его Второй Дисциплинарной палаты, судья не осуществила надлежащую проверку заявления об обеспечении иска на соответствие требованиям статей 150, 151 ГПК Украины, а рассмотрение такого заявления носило формальный характер.

При этом на основании положений части второй статьи 109 Закона № 1402-VIII, части пятой статьи 50 Закона № 1798-VIII, приняв во внимание то, что Вторая ДП ВСП при избрании вида дисциплинарного взыскания в отношении судьи учла сведения о личности судьи, в том числе данные, характеризующие ее как судью, приняла во внимание характер совершенного дисциплинарного проступка и его негативные последствия, степень вины судьи, ее нагрузку и отсутствие у нее дисциплинарных взысканий, ВСП пришла к выводу, что примененное ее Второй ДП к судье дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев соответствует принципу пропорциональности.

Ввиду приведенных выше мотивов, оставление ВСП без изменений примененного ее дисциплинарным органом к судье дисциплинарного взыскания, изложенных в обжалованном решении, БП ВС не нашла оснований для признания этого дисциплинарного взыскания таким, что принято с нарушением принципа пропорциональности.

Напомним, 9 августа Верховная Рада приняла закон, согласно которому дисциплинарная функция возвращается ВСП. Но только при условии принятия закона о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Автор: Наталя Мамченко

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