Елена Зеленская на сессии Генассамблеи ООН рассказала, как в Украине преодолевают проблемы с оплатой труда женщин

Елена Зеленская рассказала, что Кабмин утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине до 2030 года.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская начали визит в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.

В первый день визита Елена Зеленская приняла участие в мероприятии высокого уровня на полях Генассамблеи ООН, где рассказала о ситуации с оплатой труда украинских женщин.

Елена Зеленская подчеркнула, что ко всем испытаниям для женщин добавляется разрыв в оплате труда – на тех же должностях женщины получают меньше мужчин. Эта тенденция, характерная для всего мира, проблема и в Украине.

«Чтобы бороться с этим явлением, мы вступили в Партнерство по обретению равенства Биарриц. Если в 2015 году разрыв в оплате между мужчинами и женщинами составил 26%, то в 2021 году мы сократили его до 18%», – отметила первая леди.

Она акцентировала, что и во время войны борьба за равную оплату труда продолжается.

«Государство приняло принципиальное решение – развиваться и совершенствоваться даже во время войны. Несмотря на войну. В прошлую пятницу украинское правительство утвердило Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине до 2030 года. Для воюющей страны кажется амбициозным? Так и есть. Наши травмы мы хотим превратить в рост. Во время войны государство продолжает работать над равенством. Но важная самая главная составляющая – победа. Чтобы наши женщины могли вернуться из эмиграции, работать и получать достойные средства на родине, чтобы открывались новые бизнесы, нам нужна победа», – отметила Елена Зеленская.

Дать украинским женщинам справедливость и уверенность – не только юридический, но и моральный долг государства, подчеркнула она.

Напомним, одобренный Кабмином проект Государственного бюджета предусматривает, что в 2024 году оплата труда государственных служащих производится по новым правилам, на основе классификации должностей. То есть, бюджет связан с теми подходами, которые заложены в законопроекте 8222.

Также проект поручает Кабмину обеспечить в 2024 году сокращение предельной численности работников органов исполнительной власти.

Заключительными положениями проекта установлено, что нормы Закона «О государственной службе» об условиях и порядке оплаты труда государственных служащих применяются в части, не противоречащей закону о Государственном бюджете на 2024 год.

Фактически проект предлагает госорганам как можно быстрее провести классификацию должностей. Для тех же госорганов, которые ее не проведут, будут более жесткие правила. То есть оплата труда чиновников будет зависеть от того, осуществят ли там эту классификацию.

Автор: Наталья Мамченко

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