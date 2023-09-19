Олена Зеленська на сесії Генасамблеї ООН розповіла, як в Україні долають проблеми з оплатою праці жінок

Олена Зеленська розповіла, що Кабмін затвердив Національну стратегію подолання ґендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська розпочали візит до США для участі в заходах Генасамблеї ООН.

У перший день візиту Олена Зеленська взяла участь у заході високого рівня на полях Генасамблеї ООН, де розповіла про ситуацію з оплатою праці українських жінок.

Олена Зеленська наголосила, що до всіх випробувань для жінок додається розрив у оплаті праці – на тих самих посадах жінки отримують менше за чоловіків. Ця тенденція, характерна для всього світу, є проблемою і в Україні.

«Щоб боротися із цим явищем, ми вступили до Партнерства зі здобуття рівності Біарриц. Якщо у 2015 році розрив у оплаті між чоловіками й жінками становив 26%, то у 2021-му ми скоротили його до 18%», – зауважила перша леді.

Вона акцентувала, що й під час війни боротьба за рівну оплату праці триває.

«Держава ухвалила принципове рішення – розвиватися та вдосконалюватися навіть під час війни. Попри війну. Минулої п’ятниці український уряд затвердив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року. Для країни, що воює, видається амбітним? Так і є. Наші травми ми хочемо перетворити на зростання. Під час війни держава продовжує працювати над рівністю. Але важлива найголовніша складова – перемога. Щоб наші жінки могли повернутися з еміграції, працювати й отримувати гідні кошти на батьківщині, щоб відкривалися нові бізнеси, нам дуже потрібна перемога», – зазначила Олена Зеленська.

Дати українським жінкам справедливість і впевненість – не тільки юридичний, а й моральний обов’язок держави, наголосила вона.

Нагадаємо, схвалений Кабміном проект Державного бюджету передбачає, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється за новими правилами, на основі класифікації посад. Тобто, бюджет пов’язаний з тими підходами, які закладені у законопроекті 8222.

Також проект доручає Кабміну забезпечити у 2024 році скорочення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.

Прикінцевими положеннями проекту встановлено, що норми Закону «Про державну службу» щодо умов та порядку оплати праці державних службовців застосовуються в частині, що не суперечить закону про Державний бюджет на 2024 рік.

Фактично проект пропонує держорганам якнайшвидше провести класифікацію посад. Для тих же держорганів, які її не проведуть, будуть більш жорсткі правила. Тобто, оплата праці чиновників буде залежати від того, чи здійснять там цю класифікацію.

Автор: Наталя Мамченко

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