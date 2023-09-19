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На Дніпропетровщині «прикрили» наркобізнес з мільйонним доходом

21:39, 19 вересня 2023
Правоохоронці ліквідували два канали збуту наркотиків та психотропів з щомісячним «прибутком» 1,5 млн гривень.
На Дніпропетровщині «прикрили» наркобізнес з мільйонним доходом
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Правоохоронці ліквідували два канали збуту наркотиків та психотропних речовин, які щомісячно приносили «прибуток» близько 1,5 мільйонів гривень. За процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури організатору та 10 учасникам злочинної організації була повідомлена підозра у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, організатор наркоугруповання, який мешкав у місті Марганець, залучив до незаконної діяльності 10 спільників. Вони закуповували метамфетамін та канабіс оптовими партіями, зберігали та фасували ці наркотики в одній із квартир підозрюваних. Під час обшуків, які проводились у 25 місцях проживання та в автомобілях фігурантів, правоохоронці вилучили значну кількість наркотичних засобів, включаючи 430 сліп-пакетів метамфетаміну та понад 2,5 кілограма канабісу. Також були вилучені банківські картки, грошові кошти, мобільні телефони, комп'ютерна техніка та інші матеріали. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків оцінюється у мільйон гривень.

Підозрювані також розробили план збуту наркотичних засобів та речовин через Телеграм-бот та надсилали «продукцію» до різних регіонів України. Під час обшуків за місцем проживання чоловіків правоохоронці вилучили приблизно 200 пігулок МДМА, 30 грамів кокаїну, 10 грамів амфетаміну, паперові «марки», схожі на особливо небезпечну психотропну речовину лезіргід, 25 електронних сигарет, заповнених речовиною, схожою на екстракт канабісу, та інші наркотики. Орієнтовна вартість цих засобів становить близько 1 мільйон гривень.

Щомісячний «прибуток» від незаконної діяльності кожного з каналів збуту оцінюється на рівні близько 1,5 мільйонів гривень.

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