На Днепропетровщине «прикрыли» наркобизнес с миллионным доходом

Правоохранители ликвидировали два канала сбыта наркотиков и психотропов с ежемесячной «прибылью» 1,5 млн гривен.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители ликвидировали два канала сбыта наркотиков и психотропных веществ, которые ежемесячно приносили «прибыль» около 1,5 миллионов гривен. Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры организатору и 10 участникам преступной организации было сообщено подозрение в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, организатор наркогруппировки, который жил в городе Марганец, привлек к незаконной деятельности 10 сообщников. Они закупали метамфетамин и каннабис оптовыми партиями, хранили и фасовали эти наркотики в одной из квартир подозреваемых. Во время обысков, которые проводились в 25 местах проживания и в автомобилях фигурантов, правоохранители изъяли значительное количество наркотических средств, включая 430 слип-пакетов метамфетамина и более 2,5 килограмма каннабиса. Также были изъяты банковские карты, денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника и другие материалы. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков оценивается в миллион гривен.

Подозреваемые также разработали план сбыта наркотических средств и веществ через Телеграмм-бот и присылали «продукцию» в разные регионы Украины. Во время обысков по месту жительства мужчин правоохранители изъяли примерно 200 таблеток МДМА, 30 граммов кокаина, 10 граммов амфетамина, бумажные «марки», похожие на особо опасное психотропное вещество лезиргид, 25 электронных сигарет, заполненных веществом, похожим на экстракт каннабиса, и другие наркотики. Ориентировочная стоимость этих средств составляет около 1 миллиона гривен.

Ежемесячная «прибыль» от незаконной деятельности каждого из каналов сбыта оценивается на уровне около 1,5 миллионов гривен.

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