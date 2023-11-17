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За служебную халатность, повлекшую гибель человека, будут наказывать лишением свободы от 5 лет

Если служащий допустил халатность, повлекшую гибель человека, ему грозит от 5 лет лишения свободы, - Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс.

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За служебную халатность, повлекшую гибель человека, будут наказывать лишением свободы от 5 лет

16:40, 17 ноября 2023
Если служащий допустил халатность, повлекшую гибель человека, ему грозит от 5 лет лишения свободы, - Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс.
За служебную халатность, повлекшую гибель человека, будут наказывать лишением свободы от 5 лет
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По действующему Уголовному кодексу (статья 367) служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, - наказывается штрафом или исправительными работами, или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Если оно повлекло тяжкие последствия, - тогда должностное лицо может понести наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и со штрафом или без такового.

8 ноября Верховная Рада приняла как закон законопроект 4634, которым предусмотрено, что если деяние служащего повлекло за собой гибель человека, то минимальная санкция будет предусматривать 5 лет.

Соответствующей частью дополнена статья 367 Уголовного кодекса Украины:

«Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло за собой гибель человека, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового».

Закон направлен на подпись Президенту.

Автор: Наталя Мамченко

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