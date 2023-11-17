Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Міністр освіти Оксен Лісовий: ми будемо повторно ініціювати скасування заочної й вечірньої форми навчання з 2024 року

Комітет ВР рекомендував залишити заочну та вечірню форми навчання, яку хоче скасувати Міносвіти.

Депутати планують скасувати «правки Лозового» шляхом прийняття законопроекту по САП

Ярослав Юрчишин заявив, що процесуальні зміни про скасування «правок Лозового» можна внести між двома читаннями законопроекту про САП.

Михайло Федоров повідомив, які податки запровадять з доходів громадян від операцій з криптовалютою

У Мінцифри повідомили про реєстрацію законопроекту щодо запровадження механізму оподаткування ПДФО доходів, отриманих фізичними особами від операцій з віртуальними активами.

За службову недбалість, яка спричинила загибель людини, каратимуть позбавленням волі від 5 років

Якщо службовець допустив недбалість, що призвела до загибелі людини, йому загрожуватиме від 5 років позбавлення волі, - Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

За службову недбалість, яка спричинила загибель людини, каратимуть позбавленням волі від 5 років

16:40, 17 листопада 2023
Якщо службовець допустив недбалість, що призвела до загибелі людини, йому загрожуватиме від 5 років позбавлення волі, - Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу.
За службову недбалість, яка спричинила загибель людини, каратимуть позбавленням волі від 5 років
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

За чинним Кримінальним кодексом (стаття 367) службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, - карається штрафом або виправними роботами, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - тоді службова особа може понести покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом або без такого.

8 листопада Верховна Рада прийняла як закон законопроект 4634, яким передбачено, що якщо діяння службовця спричинило загибель людини, то мінімальна санкція передбачатиме 5 років.

Відповідною частиною доповнено статтю 367 Кримінального кодексу України:

«Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно спричинило загибель людини, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого».

Наразі закон направлено на підпис Президенту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: redaktor.sudua@gmail.com

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Сальніков
    Олексій Сальніков
    голова Державної судової адміністрації України
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Гізо Углава
    Гізо Углава
    Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро