За службову недбалість, яка спричинила загибель людини, каратимуть позбавленням волі від 5 років

Якщо службовець допустив недбалість, що призвела до загибелі людини, йому загрожуватиме від 5 років позбавлення волі, - Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу.

За чинним Кримінальним кодексом (стаття 367) службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, - карається штрафом або виправними роботами, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - тоді службова особа може понести покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом або без такого.

8 листопада Верховна Рада прийняла як закон законопроект 4634, яким передбачено, що якщо діяння службовця спричинило загибель людини, то мінімальна санкція передбачатиме 5 років.

Відповідною частиною доповнено статтю 367 Кримінального кодексу України:

«Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно спричинило загибель людини, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого».

Наразі закон направлено на підпис Президенту.

Автор: Наталя Мамченко

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