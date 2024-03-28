В парламент внесли законопроект о сроке обращения работника в суд с иском о взыскании зарплаты

Предлагается установить для работников неограниченный срок обращения в суд с иском о взыскании заработной платы.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 233 Кодекса законов о труде по обеспечению права применения неограниченного срока обращения работника в суд с иском о взыскании причитающейся ему заработной платы.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 233 КЗоТ, которыми предусматривается установить, что в случае нарушения работодателем законодательства об оплате труда обращение работника в суд с иском о взыскании заработной платы, которая ему принадлежит, то есть всех выплат, на которые работник имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с государственными гарантиями, установленными законодательством, без ограничения каким-либо сроком независимо от того, были ли такие суммы начислены работодателем.

Автором законопроекта выступает народный депутат Владимир Мороз.

Он, в частности, ссылается на Решение Конституционного Суда Украины от 15 октября 2013 г. № 8-рп/2013, которое, по его мнению, дает основания для вывода, что в случае нарушения работодателем законодательства об оплате труда, работник не ограничивается любым сроком обращения к суда с иском о взыскании причитающейся ему заработной платы, включающей все выплаты, на которые работник имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с государственными гарантиями, установленными законодательством, независимо от того, было ли произведено работодателем начисление таких выплат.

Также соответствующую позицию, по мнению депутата, высказал Верховный Суд в постановлении от 4 апреля 2023 года по делу № 640/8348/21, указавший, что понятия «оплата труда» и «заработная плата», используемые в регулирующем трудовые законодательстве правоотношения, являются равнозначными. «Поэтому спор в части требований неначисления и невыплаты истцу денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпуска, на который работник имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с государственными гарантиями, установленными законодательством (является надлежащей работнику заработной платой), охватывается примененным в части второй статьи 233 Кодекса законов о труде Украины определением «законодательства об оплате труда», в связи с чем не ограничивается каким-либо сроком обращения в суд с иском о его начислении и взыскании», отмечает автор законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

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