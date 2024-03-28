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До парламенту внесли законопроект про строк звернення працівника до суду з позовом про стягнення зарплати

07:40, 28 березня 2024
Пропонується встановити для працівників необмежений строк звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати.
До парламенту внесли законопроект про строк звернення працівника до суду з позовом про стягнення зарплати
Джерело фото: dtkt.ua
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до статті 233 Кодексу законів про працю щодо забезпечення права застосування необмеженого строку звернення працівника до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати.

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 233 КзПП, якими передбачається встановити, що у разі порушення роботодавцем законодавства про оплату праці звернення працівника до суду з позовом про стягнення заробітної плати, яка йому належить, тобто усіх виплат, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, установлених законодавством, без обмеження будь-яким строком незалежно від того, чи були такі суми нараховані роботодавцем.

Автором законопроекту виступає народний депутат Володимир Мороз.

Він зокрема посилається на Рішення Конституційного Суду України від 15 жовтня 2013 року № 8-рп/2013, яке, на його думку, дає підстави для висновку, що у разі порушення роботодавцем законодавства про оплату праці, працівник не обмежується будь-яким строком звернення до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати, яка включає усі виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, установлених законодавством, незалежно від того, чи було здійснене роботодавцем нарахування таких виплат.

Також відповідну позицію, на думку депутата, висловив Верховний Суд у постанові від 4 квітня 2023 року по справі № 640/8348/21, який вказав, що поняття «оплата праці» і «заробітна плата», які використовуються у законодавстві, що регулює трудові правовідносини, є рівнозначними. «Тому спір в частині вимог ненарахування та невиплати позивачу грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної та додаткової відпустки, на яку працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, встановлених законодавством (є належною працівнику заробітною платою), охоплюється застосованим у частині другій статті 233 Кодексу законів про працю України визначенням «законодавство про оплату праці», у зв`язку з чим не обмежується будь-яким строком звернення до суду з позовом про її нарахування та стягнення», зазначає автор законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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