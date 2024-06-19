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Нам нужна законодательная база для реформирования адвокатуры – глава ВСП Григорий Усик

07:30, 19 июня 2024
Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик считает, что адвокатура остается нереформированной.
Нам нужна законодательная база для реформирования адвокатуры – глава ВСП Григорий Усик
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Необходимо нарабатывать реформу адвокатуры. Об этом председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик отметил во время одной из панелей Конференции по восстановлению, которая прошла в Берлине на прошлой неделе.

Так, по просьбе модератора определить ключевые сферы, где нужны изменения, Григорий Усик отметил, что, на его взгляд, основные изменения, которые нужны в судебной системе и которых требует общество Украины, связаны с системой специализированных судов.

«Сейчас мы ведем дискуссии о создании и развитии Высшего административного суда Украины, который будет рассматривать дела, связанные с Национальным агентством по предотвращению коррупции, Национальным банком Украины и другими центральными органами.

Мы также работаем над созданием высших специализированных судов для разрешения инвестиционных споров и вопросом военных судов.

Я думаю, что Германия как страна, имеющая сложную систему судов, может оказать нам поддержку по обеспечению функционирования специализированных судов, и этот опыт будет высоко оценен», - отметил он.

«Я также считаю, что нам необходима необходимая законодательная база для реформирования системы адвокатуры.

Адвокатура является частью системы судопроизводства Украины, но до сих пор адвокатура остается нереформированной. Мы видим некоторые проблемы, связанные с отсутствием двух членов ВСП, которые не делегированы адвокатурой», - подчеркнул Григорий Усик.

По его словам, реформам, в частности, судебная реформа, зависит от людей, которые ее реализуют, а также материально-технической помощи.

Также он отметил, что финансирование судебной власти составляет 60% от того, что необходимо, и, конечно, этого недостаточно для всех мер, которые необходимо принять.

Кроме того, важно развитие новой сети судов.

«Конечно, также очень важно разработать альтернативные способы рассмотрения споров, и эти альтернативные способы снизят бремя, которое сейчас возложено на судебную систему» ​​- отметил председатель ВСП.

Напомним, что в Офисе Президента также сообщили, что работают над реформой права образования.

Автор: Наталья Мамченко 

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