Нам потрібна законодавча база для реформування адвокатури – голова ВРП Григорій Усик

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик вважає, що адвокатура залишається нереформованою.

Потрібно напрацьовувати реформу адвокатури. Про це голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик зазначив під час однієї з панелей Конференції з відновлення, яка відбулася у Берліні минулого тижня.

Так, на прохання модератора окреслити ключові сфери, де потрібні зміни, Григорій Усик зазначив, що, на його погляд, основні зміни, які потрібні в судовій системі та яких вимагає суспільство України, пов’язані із системою спеціалізованих судів.

«Зараз ми ведемо дискусії щодо створення та розвитку Вищого адміністративного суду України, який розглядатиме справи, пов’язані з Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним банком України та іншими центральними органами.

Ми також працюємо над створенням вищих спеціалізованих судів для вирішення інвестиційних спорів і питанням військових судів.

Я думаю, що Німеччина як країна, яка має складну систему судів, може надати нам підтримку щодо забезпечення функціонування спеціалізованих судів, і цей досвід буде високо оцінений» - зазначив він.

«Я також вважаю, що нам потрібна необхідна законодавча база для реформування системи адвокатури.

Адвокатура є частиною системи судочинства України, але до цього часу адвокатура залишається нереформованою. Ми бачимо деякі проблеми, пов’язані з відсутністю двох членів ВРП, які не делеговані адвокатурою» - підкреслив Григорій Усик.

За його словами, реформм, зокрема судова реформа, залежить від людей, які її реалізують, а також матеріально-технічної допомоги.

Також він зауважив, що фінансування судової влади становить 60% від того, що необхідно, і, звичайно, цього недостатньо для всіх заходів, які необхідно вжити.

Крім того, важливим є розвиток нової мережі судів.

«Звичайно, також дуже важливо розробити альтернативні способи розгляду спорів, і ці альтернативні способи зменшать тягар, який зараз покладено на судову систему» - зазначив голова ВРП.

Нагадаємо, що в Офісі Президента також повідомили, що працюють над реформою правничої освіти.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.