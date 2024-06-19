Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Нам потрібна законодавча база для реформування адвокатури – голова ВРП Григорій Усик

07:30, 19 червня 2024
Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик вважає, що адвокатура залишається нереформованою.
Нам потрібна законодавча база для реформування адвокатури – голова ВРП Григорій Усик
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Потрібно напрацьовувати реформу адвокатури. Про це голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик зазначив під час однієї з панелей Конференції з відновлення, яка відбулася у Берліні минулого тижня.

Так, на прохання модератора окреслити ключові сфери, де потрібні зміни, Григорій Усик зазначив, що, на його погляд, основні зміни, які потрібні в судовій системі та яких вимагає суспільство України, пов’язані із системою спеціалізованих судів.

«Зараз ми ведемо дискусії щодо створення та розвитку Вищого адміністративного суду України, який розглядатиме справи, пов’язані з Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним банком України та іншими центральними органами.

Ми також працюємо над створенням вищих спеціалізованих судів для вирішення інвестиційних спорів і питанням військових судів.

Я думаю, що Німеччина як країна, яка має складну систему судів, може надати нам підтримку щодо забезпечення функціонування спеціалізованих судів, і цей досвід буде високо оцінений» - зазначив він.

«Я також вважаю, що нам потрібна необхідна законодавча база для реформування системи адвокатури.

Адвокатура є частиною системи судочинства України, але до цього часу адвокатура залишається нереформованою. Ми бачимо деякі проблеми, пов’язані з відсутністю двох членів ВРП, які не делеговані адвокатурою» - підкреслив Григорій Усик.

За його словами, реформм, зокрема судова реформа, залежить від людей, які її реалізують, а також матеріально-технічної допомоги.

Також він зауважив, що фінансування судової влади становить 60% від того, що необхідно, і, звичайно, цього недостатньо для всіх заходів, які необхідно вжити.

Крім того, важливим є розвиток нової мережі судів.

«Звичайно, також дуже важливо розробити альтернативні способи розгляду спорів, і ці альтернативні способи зменшать тягар, який зараз покладено на судову систему» - зазначив голова ВРП.

Нагадаємо, що в Офісі Президента також повідомили, що працюють над реформою правничої освіти.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Офісі Президента готуються до реформи правничої освіти

Ірина Мудра зазначила, що у Комітеті Верховної Ради з питань освіти вже підготовлено низку пропозицій до концепції законопроекту про реформування правничої освіти.

Кабмін поширив на цивільних дружин загиблих військових право на одержання одноразової грошової допомоги

Уряд закріпив право на одержання одноразової грошової допомоги для жінок, які проживали з військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, яких призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу.

Кабмін вирішив витратити кошти на ще один реєстр сертифікатів авто, хоча сертифікація скасовується в рамках євроінтеграції

Незважаючи на те, що незабаром сертифікація авто буде скасована, Уряд вирішив, що потрібно запустити ще один реєстр – звідки брати на це кошти.

Ремонт приміщень для дисциплінарних інспекторів буде тривати до кінця 2025 року, але для цього ще потрібні гроші – ВРП

У Вищій раді правосуддя повідомили, що органи влади не надто допомагають вирішити проблему з приміщенням для Служби дисциплінарних інспекторів.

Нам потрібна законодавча база для реформування адвокатури – голова ВРП Григорій Усик

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик вважає, що адвокатура залишається нереформованою.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України