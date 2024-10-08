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Тестирование в апелляционные суды – результаты за 7 октября

11:49, 8 октября 2024
Не набрали проходной балл 7 кандидатов, а еще 4 не явились.
Тестирование в апелляционные суды – результаты за 7 октября
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала результаты четвертого дня тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

7 октября тестирование должны были сдавать две группы кандидатов (гражданская специализация) общей численностью 120 человек.

Напомним, что для того, чтобы пройти на следующий этап – выполнение практического задания, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла из 150 максимально возможных. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.

По данным ВККС, 7 претендентов на должности судей апелляционных судов 7 октября не набрали необходимый проходной балл, а еще 4 претендента не явились на тестирование.

Вместе с тем, 7 кандидатов набрали максимально возможные 150 баллов.

Отметим, что 7 октября тестирование проходили член Высшего совета правосудия Инна Плахтий и члены Совета судей Украины Дмитрий Мовчан и Андрей Потапенко.

С результатами тестирования за 7 октября можно ознакомиться ниже:

С результатами первого дня тестирования (2 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами второго дня тестирования (3 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами третьего дня тестирования (4 октября) можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВККС апелляционные суды

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