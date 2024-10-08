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5 кандидатов претендуют на должность заместителя руководителя секретариата ВККС - результаты собеседований

11:45, 8 октября 2024
По результатам собеседований с 23 кандидатами, комиссия решила внести ВККС для рассмотрения пленарным составом кандидатуры пяти претендентов на вакантную должность.
5 кандидатов претендуют на должность заместителя руководителя секретариата ВККС - результаты собеседований
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что с 24 сентября по 2 октября 2024 года комиссией по отбору проведены собеседования с кандидатами на вакантную должность государственной службы категории «А» – заместителя руководителя секретариата ВККС.

По результатам собеседований с 23 кандидатами комиссия решила внести ВККС для рассмотрения пленарным составом кандидатуры пятерых претендентов на вакантную должность:

- Выдмыш Татьяны Андреевны;

- Дробка Игоря Александровича;

- Нетребы Игоря Витальевича;

- Тарасенко Аллы Николаевны;

- Тимченко Ирины Владимировны.

Напомним, что решением Комиссии от 31 июля 2024 года объявлен отбор на вакантную должность государственной службы категории «А» - заместителя руководителя секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Для участия в отборе подали документы 24 кандидата.

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ВККС

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