5 кандидатів претендують на посаду заступника керівника секретаріату ВККС — результати співбесід

За результатами співбесід із 23 кандидатами комісія вирішила внести ВККС для розгляду пленарним складом кандидатури п’ятьох претендентів на вакантну посаду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що з 24 вересня до 2 жовтня 2024 року комісією з питань добору проведено співбесіди із кандидатами на вакантну посаду державної служби категорії «А» – заступника керівника секретаріату ВККС.

За результатами співбесід із 23 кандидатами комісія вирішила внести ВККС для розгляду пленарним складом кандидатури п’ятьох претендентів на вакантну посаду:

- Видмиш Тетяни Андріївни;

- Дробка Ігоря Олександровича;

- Нетреби Ігоря Віталійовича;

- Тарасенко Алли Миколаївни;

- Тимченко Ірини Володимирівни.

Нагадаємо, що рішенням Комісії від 31 липня 2024 року оголошено добір на вакантну посаду державної служби категорії «А» – заступника керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Для участі в доборі подали документи 24 кандидати.

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