В Киевском апелляционном суде избрали секретарей судебных палат

Секретарем судебной палаты по рассмотрению уголовных дел избран Иван Мосьондз, а секретарем судебной палаты по рассмотрению гражданских дел – Виктория Шебуева.

В Киевском апелляционном суде 20 декабря состоялось собрание судей по избранию секретарей судебных палат.

По результатам открытого голосования сроком на три года на должность секретаря судебной палаты по рассмотрению уголовных дел избран Иван Мосьондз, секретарем судебной палаты по рассмотрению гражданских дел избрана Виктория Шебуева.

Кроме того, судьи Киевского апелляционного суда обсудили другие вопросы внутренней деятельности суда.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», хотя в соответствии со штатным расписанием в составе столичного апелляционного суда должны осуществлять правосудие 145 судей, в реальности в суде есть только 73 судьи.

При этом в аппарате Киевского апелляционного суда должно работать 509 работников аппарата суда, однако в настоящее время работают только 378 работников аппарата суда.

В день в апелляционном суде может быть назначено более 600 судебных заседаний.

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