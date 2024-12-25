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У Київському апеляційному суді обрали секретарів судових палат

15:34, 25 грудня 2024
Секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ обрано Івана Мосьондза, а секретарем судової палати з розгляду цивільних справ – Вікторію Шебуєву.
У Київському апеляційному суді обрали секретарів судових палат
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У Київському апеляційному суді 20 грудня відбулися збори суддів щодо обрання секретарів судових палат.

За результатами відкритого голосування строком на три роки на посаду секретаря судової палати з розгляду кримінальних справ обрано Івана Мосьондза, секретарем судової палати з розгляду цивільних справ обрано Вікторію Шебуєву.

Окрім того, судді Київського апеляційного суду обговорили інші питання внутрішньої діяльності суду.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», хоча відповідно до штатного розпису у складі столичного апеляційного суду мають здійснювати правосуддя 145 суддів, в реальності в суді є лише 73 судді.

При цьому в апараті Київського апеляційного суду мають працювати 509 працівників апарату суду, однак наразі працюють лише 378 працівників апарату суду.

В день в апеляційному суді може бути призначено понад 600 судових засідань.

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Київський апеляційний суд

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У Київському апеляційному суді обрали секретарів судових палат

Секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ обрано Івана Мосьондза, а секретарем судової палати з розгляду цивільних справ – Вікторію Шебуєву.

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