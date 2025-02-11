Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Министр обороны Рустем Умеров объяснил, на какую сумму смогут рассчитывать добровольцы от 18 до 24 лет

20:56, 11 февраля 2025
До 2 млн грн в год, в зависимости от боевых задач – Кабмин утвердил порядок годичных контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.
Министр обороны Рустем Умеров объяснил, на какую сумму смогут рассчитывать добровольцы от 18 до 24 лет
Источник фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство утвердило порядок годичных контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«Это решение позволит привлечь мотивированных граждан, которые из определенного перечня будут выбирать должность и бригаду, проходить интенсивную подготовку и получат достойное финансовое и социальное обеспечение.

Мы создаем новую систему комплектования армии, отвечающую вызовам времени», отметил он.

По его словам, контракт для добровольцев от 18 до 24 лет на 1 год предусматривает базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и адаптацию в воинской части.

Добровольцы получат 1 млн единовременной денежной помощи:

200 000 грн – после подписания контракта

300 000 грн – после прохождения подготовки

500 000 грн – в день исключения из списков личного состава воинской части.

Ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн.

Дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач.

Общий годовой доход может достигать 2 000 000 грн в зависимости от боевых задач.

Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы, а после ее завершения – возможность получить ипотеку под 0% в рамках программы «еОселя».

Также предусмотрен ряд социальных гарантий. Например, обучение в ЗВО в пределах установленных квот за государственные средства после окончания контракта.

Кроме того, введено право на свободный выезд за границу после увольнения со службы.

Также такие добровольцы не подлежат мобилизации в течение 12 месяцев после завершения контракта.

Для рекрутинга доброволец должен подать заявку на сайте 18-24.army.gov.ua или выбрать бригаду в «Резерве+». Кнопка в приложении будет активной с ближайшим обновлением.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

армия война контракт Минобороны Рустем Умеров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Министр обороны Рустем Умеров объяснил, на какую сумму смогут рассчитывать добровольцы от 18 до 24 лет

До 2 млн грн в год, в зависимости от боевых задач – Кабмин утвердил порядок годичных контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.

2 млн грн в год, кредит на квартиру и право на выезд за границу после года службы – что предлагает Минобороны мужчинам 18-24 лет

Министерство обороны опубликовало, какие бонусы получат мужчины 18-24 лет за подписание контракта.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет жаловаться из-за заморозки некоторых программ USAID

Президент Владимир Зеленский не считает целесообразным жаловаться на приостановку действия программ USAID.

В Украине будет создан новый Специализированный административный суд — Комитет рекомендовал принять закон в целом

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом закон о Специализированном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Конкурс в апелляционные суды – в ВККС считают, что конкурс продлится еще очень долго

По расчетам ВККС, в 2025 году апелляционные суды, вероятно, еще не получат новых судей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео