Министр обороны Рустем Умеров объяснил, на какую сумму смогут рассчитывать добровольцы от 18 до 24 лет

Правительство утвердило порядок годичных контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
«Это решение позволит привлечь мотивированных граждан, которые из определенного перечня будут выбирать должность и бригаду, проходить интенсивную подготовку и получат достойное финансовое и социальное обеспечение.
Мы создаем новую систему комплектования армии, отвечающую вызовам времени», отметил он.
По его словам, контракт для добровольцев от 18 до 24 лет на 1 год предусматривает базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и адаптацию в воинской части.
Добровольцы получат 1 млн единовременной денежной помощи:
200 000 грн – после подписания контракта
300 000 грн – после прохождения подготовки
500 000 грн – в день исключения из списков личного состава воинской части.
Ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн.
Дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач.
Общий годовой доход может достигать 2 000 000 грн в зависимости от боевых задач.
Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы, а после ее завершения – возможность получить ипотеку под 0% в рамках программы «еОселя».
Также предусмотрен ряд социальных гарантий. Например, обучение в ЗВО в пределах установленных квот за государственные средства после окончания контракта.
Кроме того, введено право на свободный выезд за границу после увольнения со службы.
Также такие добровольцы не подлежат мобилизации в течение 12 месяцев после завершения контракта.
Для рекрутинга доброволец должен подать заявку на сайте 18-24.army.gov.ua или выбрать бригаду в «Резерве+». Кнопка в приложении будет активной с ближайшим обновлением.
Автор: Наталя Мамченко
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