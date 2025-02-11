Министр обороны Рустем Умеров объяснил, на какую сумму смогут рассчитывать добровольцы от 18 до 24 лет

До 2 млн грн в год, в зависимости от боевых задач – Кабмин утвердил порядок годичных контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.

Источник фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images

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Правительство утвердило порядок годичных контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«Это решение позволит привлечь мотивированных граждан, которые из определенного перечня будут выбирать должность и бригаду, проходить интенсивную подготовку и получат достойное финансовое и социальное обеспечение.

Мы создаем новую систему комплектования армии, отвечающую вызовам времени», отметил он.

По его словам, контракт для добровольцев от 18 до 24 лет на 1 год предусматривает базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и адаптацию в воинской части.

Добровольцы получат 1 млн единовременной денежной помощи:

200 000 грн – после подписания контракта

300 000 грн – после прохождения подготовки

500 000 грн – в день исключения из списков личного состава воинской части.

Ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн.

Дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач.

Общий годовой доход может достигать 2 000 000 грн в зависимости от боевых задач.

Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы, а после ее завершения – возможность получить ипотеку под 0% в рамках программы «еОселя».

Также предусмотрен ряд социальных гарантий. Например, обучение в ЗВО в пределах установленных квот за государственные средства после окончания контракта.

Кроме того, введено право на свободный выезд за границу после увольнения со службы.

Также такие добровольцы не подлежат мобилизации в течение 12 месяцев после завершения контракта.

Для рекрутинга доброволец должен подать заявку на сайте 18-24.army.gov.ua или выбрать бригаду в «Резерве+». Кнопка в приложении будет активной с ближайшим обновлением.

Автор: Наталя Мамченко

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