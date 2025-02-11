Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, на яку суму зможуть розраховувати добровольці віком від 18 до 24 років

До 2 млн грн на рік, залежно від бойових завдань – Кабмін затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років.

Джерело фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images

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Уряд затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Це рішення дозволить залучити вмотивованих громадян, які із визначеного переліку обиратимуть посаду та бригаду, проходитимуть інтенсивну підготовку й отримають гідне фінансове та соціальне забезпечення.

Ми створюємо нову систему комплектування армії, яка відповідає викликам часу», зазначив він.

За його словами, контракт для добровольців від 18 до 24 років на 1 рік передбачає базову загальновійськову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині.

Добровольці отримають 1 млн одноразової грошової допомоги:

200 000 грн – після підписання контракту

300 000 грн – після проходження підготовки

500 000 грн – у день виключення зі списків особового складу військової частини.

Щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн.

Додаткова винагорода за виконання бойових завдань.

Загальний річний дохід може сягати 2 000 000 грн, залежно від бойових завдань.

Крім того, передбачена компенсація оренди житла на час служби, а після її завершення – можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми «єОселя».

Також передбачена низка соціальних гарантій. Наприклад, навчання у ЗВО в межах установлених квот за державний кошт після закінчення контракту.

Окрім цього, запроваджено право на вільний виїзд за кордон після звільнення зі служби.

Також такі добровольці не підлягають мобілізації протягом 12 місяців після завершення контракту.

Для рекрутингу доброволець має подати заявку на сайті 18-24.army.gov.ua або обрати бригаду в «Резерв+». Кнопка у застосунку буде активною з найближчим оновленням.

Автор: Наталя Мамченко

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