Верховный Суд разъяснил разницу между явкой с повинной и активным содействием раскрытию преступления

Адвокат указывал, что судами не учтены наличие искреннего раскаяния и явка с повинной.

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Явка с повинной заключается в личном добровольном письменном или устном сообщении лица в правоохранительные органы о совершении противоправных действий или о подготовке к ним, тогда как содействие в установлении истины, явка к следователю для проведения следственных действий, присутствие во время судебного разбирательства на каждом судебном заседании охватывается активным содействием раскрытию уголовного правонарушения.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 13 марта 2025 года по делу № 688/2796/22.

Позиция Верховного Суда

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 2 ст. 286 УК. В кассационной жалобе защитник указывает, что судами не учтены наличие искреннего раскаяния и явка с повинной осужденного как обстоятельства, которые в соответствии с положениями ст. 66 УК смягчают ему наказание.

КУС ВС оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что, обосновывая довод относительно наличия явки с повинной, защитник отмечает, что осужденный после ДТП, убедившись, что посторонними лицами была вызвана скорая медицинская помощь, остался на месте происшествия и дождался приезда полиции, сообщив, что причастен к этому ДТП.

Во время досудебного расследования содействовал в установлении истины, являлся к следователю для проведения следственных действий, во время судебного разбирательства присутствовал на каждом судебном заседании.

Как отметил КУС ВС, явка с повинной заключается в личном добровольном письменном или устном сообщении лица в правоохранительные органы о совершении противоправных действий или о подготовке к таким действиям. В то же время поведение осужденного, описанное защитником в кассационной жалобе, охватывается активным содействием раскрытию уголовного правонарушения, что и было учтено судами как обстоятельство, которое в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 66 УК смягчает наказание.

Автор: Наталя Мамченко

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