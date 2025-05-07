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Верховний Суд пояснив різницю між з’явленняв із зізнанням та активним сприянням розкриттю злочину

12:40, 7 травня 2025
Адвокат вказував, що судами не взято до уваги наявність щирого каяття та з’явлення із зізнанням.
Верховний Суд пояснив різницю між з’явленняв із зізнанням та активним сприянням розкриттю злочину
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З’явлення із зізнанням полягає в особистому добровільному письмовому або усному повідомленні особи до правоохоронних органів відомостей про вчинення протиправних дій або про підготовку до них, тоді як сприяння у встановленні істини, явка до слідчого для проведення слідчих дій, присутність під час судового розгляду на кожному судовому засіданні охоплюється активним сприянням розкриттю кримінального правопорушення.

На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 13 березня 2025 року по справі № 688/2796/22.

Позиція Верховного Суду

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 286 КК. У касаційній скарзі захисник вказує, що судами не взято до уваги наявність щирого каяття та з’явлення із зізнанням засудженого як обставин, які у відповідності до положень ст. 66 КК пом’якшують йому покарання.

ККС ВС залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав,що обґрунтовуючи довід стосовно наявності з’явлення із зізнанням, захисник вказує, що засуджений після ДТП, переконавшись, що сторонніми особами була викликана швидка медична допомога, залишився на місці події та дочекався приїзду поліції, повідомивши, що причетний до цієї ДТП.

Під час досудового розслідування сприяв у встановленні істини, з’являвся до слідчого для проведення слідчих дій, під час судового розгляду був присутній на кожному судовому засіданні.

Як зазначив ККС ВС, з’явлення із зізнанням полягає у особистому добровільному письмовому або усному повідомленні особи до правоохоронних органів відомостей про вчинення протиправних дій, або про підготовку до таких дій. Натомість поведінка засудженого, описана захисником у касаційній скарзі, охоплюється активним сприянням розкриттю кримінального правопорушення, що і було враховано судами, як обставину, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК пом’якшує покарання.

Автор: Наталя Мамченко

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