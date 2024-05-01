Определен перечень лиц, допущенных к участию в конкурсе по отбору дисциплинарных инспекторов: даты тестирования и образцы тестов

Конкурсная комиссия утвердила список кандидатов, определила даты тестирования и утвердила образцы тестовых вопросов.

Во время третьего заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора комиссия утвердила список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе. Об этом сообщает Высший совет правосудия.

В частности, допущены:

10 кандидатов на должность руководителя СДИ;

114 кандидатов на должность заместителя руководителя СДИ;

345 кандидатов на должность дисциплинарного инспектора.

Также во время заседания комиссии были обсуждены и приняты следующие решения:

Определены даты проведения тестирования когнитивных навыков кандидатов – 13-14.05.2024г.

Определена дата оценки личностных компетенций кандидатов на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и на должность заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов – 14.05.2024г.

Также утверждены образцы тестовых вопросов по тестированию когнитивных навыков.

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