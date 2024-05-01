Визначено перелік осіб, допущених до участі у конкурсі з добору дисциплінарних інспекторів: дати тестувань та зразки тестів

Під час третього засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора комісія затвердила список кандидатів, які допущені до участі в конкурсі. Про це повідомляє Вища рада правосуддя.
Зокрема допущені:
Також під час засідання комісії було обговорено і ухвалено наступні рішення:
Визначено дати проведення тестування когнітивних навичок кандидатів – 13-14.05.2024р.
Визначено дату оцінювання особистісних компетенцій кандидатів на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів та на посаду заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів – 14.05.2024р.
Також затверджено зразки тестових запитань з тестування когнітивних навичок.
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