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ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 10 судей в местные суды

15:31, 26 сентября 2024
Решение о внесении представлений Владимиру Зеленскому о назначении судей ВСП принял 26 сентября.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 10 судей в местные суды
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26 сентября Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении десяти судей на должности в местные суды. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Среди них:

Бургарт Татьяны Игоревны – на должность судьи Хозяйственного суда Львовской области;

Данилевского Максима Анатольевича – на должность судьи Голопристанского районного суда Херсонской области;

Луневой Дарьи Юрьевны – на должность судьи Лисичанского городского суда Луганской области;

Мовчана Виталия Витальевича – на должность судьи Иванковского районного суда Киевской области;

Мусиенко Оксаны Олеговны – на должность судьи Хозяйственного суда Одесской области;

Олейника Кирилла Ивановича – на должность судьи Татарбунарского районного суда Одесской области;

Сидуна Владислава Мирославовича – на должность судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области;

Волк Оксаны Ивановны – на должность судьи Днепровского районного суда города Киева;

Лескиной Ирины Евгеньевны – на должность судьи Хозяйственного суда Запорожской области;

Валигурского Геннадия Юрьевича – на должность судьи Куйбышевского районного суда Запорожской области.

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