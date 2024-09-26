ВРП внесе Зеленському подання про призначення 10 суддів до місцевих судів

Рішення про внесення подань Володимиру Зеленському про призначення суддів ВРП ухвалила 26 вересня.

26 вересня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення десяти суддів на посади до місцевих судів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Серед них:

Бургарт Тетяни Ігорівни – на посаду судді Господарського суду Львівської області;

Данилевського Максима Анатолійовича – на посаду судді Голопристанського районного суду Херсонської області;

Луньової Дар’ї Юріївни – на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області;

Мовчана Віталія Віталійовича – на посаду судді Іванківського районного суду Київської області;

Мусієнко Оксани Олегівни – на посаду судді Господарського суду Одеської області;

Олійника Кирила Івановича – на посаду судді Татарбунарського районного суду Одеської області;

Сідуна Владислава Мирославовича – на посаду судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;

Вовк Оксани Іванівни – на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва;

Лєскіної Ірини Євгенівни – на посаду судді Господарського суду Запорізької області;

Валігурського Геннадія Юрійовича – на посаду судді Куйбишевського районного суду Запорізької області.

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