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Главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу апелляция ВАКС оставила под стражей

15:05, 9 декабря 2024
Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей главного врача Хмельницкой областной МСЭК.
Главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу апелляция ВАКС оставила под стражей
Источник фото: Офис Генпрокурора
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Судьи Апелляционной палаты ВАКС оставили без удовлетворения жалобу стороны защиты главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы на постановление, которым ей продлили содержание под стражей.

«Апелляционная палата ВАКС, 9 декабря, рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 28.11.2024 о продлении срока меры пресечения руководительницы одного из областных центров медико-социальной экспертизы меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 280 млн грн залога», - сообщили в АП ВАКС.

Так, по результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

По данным следствия, указанное лицо подозревается в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины), дело №991/13222/24.

Руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

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