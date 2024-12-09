Очільницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу апеляція ВАКС залишила під вартою

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК.

Джерело фото: Офіс Генпрокурора

Судді Апеляційної палати ВАКС залишили без задоволення скаргу сторони захисту очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи на ухвалу, якою їй продовжили тримання під вартою.

«Апеляційна палата ВАКС, 9 грудня, розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28.11.2024 про продовження строку запобіжного заходу керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 280 млн грн застави», - повідомили у АП ВАКС.

Так, за результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України), справа №991/13222/24.

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

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