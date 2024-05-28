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В Бердичеве неоднократно судимый молодой человек получил наказание за кражу и грабеж

10:53, 28 мая 2024
24-летний житель Бердичева получил 7 лет заключения.
В Бердичеве неоднократно судимый молодой человек получил наказание за кражу и грабеж
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Бердичевский суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы местному жителю, которого признали виновным в совершении кражи и грабежа в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По материалам дела №274/6238/22, неоднократно судимый житель Бердичева 2000 года рождения осенью 2022 года, то есть во время действия военного положения, находясь в салоне автомобиля, похитил из рюкзака кошелек с деньгами, паспортом и банковскими карточками.

В тот же день обвиняемый совершил в магазине покупку, которую оплатил через терминал похищенной банковской картой. А чуть меньше месяца спустя обвиняемый, применив силу, отобрал у другого потерпевшего мобильный телефон, совершив тем самым грабеж.

Назначая вид и меру наказания, суд учел, что обвиняемый, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности и на путь исправления не стал, совершил преступления, среди которых два относятся к тяжким. Смягчающим обстоятельством суд признал искреннее раскаяние и содействие следствию по краже кошелька.

Приговор еще вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

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