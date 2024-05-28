У Бердичеві неодноразово судимий молодик отримав покарання за крадіжку та грабіж

24-річний житель Бердичева отримав 7 років ув’язнення.

Бердичівський суд призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі місцевому жителю, якого визнав винним у скоєнні крадіжки та грабежу в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба суду.

За матеріалами справи №274/6238/22, неодноразово судимий мешканець Бердичева 2000 року народження восени 2022 року, тобто під час дії воєнного стану, перебуваючи в салоні автомобіля, викрав з рюкзака гаманець з грошима, паспортом та банківськими картками, що належали водієві.

Того ж дня обвинувачений здійснив у магазині покупку, яку оплатив через термінал викраденою банківською карткою. А трохи менше як за місяць потому обвинувачений, застосувавши силу, відібрав у іншого потерпілого мобільний телефон, вчинивши тим самим грабіж.

Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував, що обвинувачений, який раніше був неодноразово судимий за злочини проти власності та на шлях виправлення не став, скоїв злочини, серед яких два належать до тяжких. Пом′якшувальною обставиною суд визнав щире каяття та сприяння слідству щодо крадіжки гаманця.

Вирок ще набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

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