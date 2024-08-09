На Прикарпатье суд наказал военного, дважды бежавшего с места службы

Судья назначил наказание – пять лет тюрьмы.

На Прикарпатье суд наказал военного, дважды скрывавшегося с места службы. Приговор по делу №344/11901/24 вынес Ивано-Франковский городской суд.

В материалах дела говорится, что уроженец города Тлумач с сентября 2022 проходит военную службу по призыву во время мобилизации. Во время прохождения службы солдат дважды бежал из воинской части: он отсутствовал около недели в августе 2023 года, а также бежал с января по июнь 2024 года. В отношении военного возбудили уголовное дело.

Мужчина признал свою вину и заявил, что имеет желание и дальше воевать в рядах ВСУ. Во время пребывания вне воинской части солдат не обращался за медицинской помощью. По словам прикарпатца, он «занимался неофициальными подработками».

Судья признал мужчину виновным в бегстве с места службы и назначил наказание – пять лет тюрьмы. На приговор можно подать апелляцию.

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