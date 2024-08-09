Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Прикарпатье суд наказал военного, дважды бежавшего с места службы

16:25, 9 августа 2024
Судья назначил наказание – пять лет тюрьмы.
На Прикарпатье суд наказал военного, дважды бежавшего с места службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье суд наказал военного, дважды скрывавшегося с места службы. Приговор по делу №344/11901/24 вынес Ивано-Франковский городской суд.

В материалах дела говорится, что уроженец города Тлумач с сентября 2022 проходит военную службу по призыву во время мобилизации. Во время прохождения службы солдат дважды бежал из воинской части: он отсутствовал около недели в августе 2023 года, а также бежал с января по июнь 2024 года. В отношении военного возбудили уголовное дело.

Мужчина признал свою вину и заявил, что имеет желание и дальше воевать в рядах ВСУ. Во время пребывания вне воинской части солдат не обращался за медицинской помощью. По словам прикарпатца, он «занимался неофициальными подработками».

Судья признал мужчину виновным в бегстве с места службы и назначил наказание – пять лет тюрьмы. На приговор можно подать апелляцию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
С утвержденным кодом классификации должностей госслужбы согласны только 44% госслужащих – НАДС

Наиболее недовольными результатами классификации должностей оказались государственные служащие наиболее многочисленной категории госслужбы – категории «В».

В Украине появится Градостроительный кадастр на государственном уровне

Кабмин решил, что нужно создать Градостроительный кадастр.

Дизельные генераторы не подпадают под упрощенный режим уплаты таможенных платежей для ввоза

Депутаты сообщили, что приняли закон об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики, однако один из самых распространенных видов генераторов это не затронуло.

В Совете судей и в ВСП рассказали, почему к идее введения обязательной специализации судей в делах о военных и воинских преступлениях есть замечания

Внедрению специализации по рассмотрению дел о военных и воинских преступлениях могут помешать проблемы в судейских коллективах на общую нехватку судей.

Как дерибанили государственную агрофирму «Квіти України» и при чем здесь вице-премьер Кубраков и НАБУ

Многие признаки опосредованно, а то и прямо указывали на совпадение интересов возглавляемого Кубраковым Мининфраструктуры и частной агрофирмы «Квіти України» по поводу решения судьбы остатков целостного имущественного комплекса государственной агрофирмы «Квіти України» и земли, на которой он расположен — СМИ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області