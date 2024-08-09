Суддя призначив покарання – п’ять років тюрми.

На Прикарпатті суд покарав військового, який двічі втікав з місця служби. Вирок у справі № 344/11901/24 виніс Івано-Франківський міський суд.

У матеріалах справи йдеться, що уродженець міста Тлумач із вересня 2022 року проходить військову службу за призовом під час мобілізації. Під час проходження служби солдат двічі тікав з військової частини: він був відсутній близько тижня у серпні 2023 року, а також втікав із січня по червень 2024 року. Щодо військового порушили кримінальну справу.

Чоловік визнав свою провину та заявив, що має бажання й надалі воювати у лавах ЗСУ. Під час перебування поза військовою частиною солдат не звертався за медичною допомогою. За словами прикарпатця, він «займався неофіційними підробітками».

Суддя визнав чоловіка винуватим у втечі з місця служби та призначив покарання – п’ять років тюрми. На вирок ще можна подати апеляцію.

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