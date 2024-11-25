Апелляционный суд поддержал позицию налоговой по делу о пропуске ООО срока на обжалование налогового уведомления-решения на сумму 347 тысяч грн

Суд пришел к выводу, что истец не доказал наличие обстоятельств, которые не зависели от его волеизъявления и сделали невозможным своевременное обращение в суд в определенный законом срок.

Главное управление ГНС в Одесской области информирует, что суд апелляционной инстанции согласился с доводами контролирующего органа о пропуске Обществом срока на обращение в суд с иском об отмене налогового уведомления-решения на сумму 347 тысяч гривен.

Как сообщается, Постановлением Пятого апелляционного административного суда от 14.11.2024 года по делу №420/6932/24 апелляционную жалобу Главного управления ГНС в Одесской области (далее также – ГУ ГНС, ответчик, контролирующий орган) удовлетворено частично решение суда первой инстанции от 19.08.2024 отменено; принято новое решение, которым иск Общества (далее также – ООО, плательщик, истец) о признании противоправным уведомления-решения на общую сумму 347 тыс. грн. оставлено без рассмотрения.

Контролюючим органом за наслідками проведеної перевірки складено акт та зафіксовано порушення TOB п.п.1, 2 ст.13 Закону України «Про валюту і валютні операції» та п.21 розділу II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 №5 при здійсненні зовнішньоекономічної операції за договором, укладеним з нерезидентом (Чеська Республіка) та встановлена прострочена дебіторська заборгованість 20000 доларів США.

На підставі акту перевірки ГУ ДПС прийнято податкове повідомлення-рішення від 07.06.2022, яким застосовано штрафні (фінансові) санкції за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності у розмірі 346,7 тис. грн.

Суд апеляційної інстанції під час розгляду цієї справи зазначив наступне.

У постанові від 27.01.2022 у справі №160/11673/20 Верховний Суд сформулював правовий висновок, відповідно до якого процесуальний строк звернення до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних санкцій) у випадку, якщо платником податків не використовувалася процедура досудового вирішення спору (адміністративного оскарження) визначається частиною другою статті 122 КАС України - становить шість місяців і обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Судова палата вважає, що такий висновок не суперечить пункту 56.18 статті 56 ПК України, який закріплює право на звернення до суду з позовом у будь-який момент після отримання такого рішення, але при реалізації цього права має враховуватися строк давності.

Отже, з урахуванням зміни судової практики, платник податків може звернутися до адміністративного суду з вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення протягом шести місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Згідно матеріалів справи, предметом оскарження у цій адміністративній справі є податкове повідомлення-рішення від 07.06.2022 року.

Строк звернення до адміністративного суду - це проміжок часу після виникнення спору у публічно-правових відносинах, протягом якого особа має право звернутися до адміністративного суду із заявою за вирішенням цього спору і захистом своїх прав, свобод чи інтересів.

Відтак початок перебігу строків звернення до суду починається з часу, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

При вирішенні питання щодо дотримання строку звернення до адміністративного суду необхідно чітко диференціювати поняття «дізнався» та «повинен був дізнатись».

Так, під поняттям «дізнався» необхідно розуміти конкретний час, момент, факт настання обізнаності особи щодо порушених її прав, свобод та інтересів.

Поняття «повинен був дізнатися» необхідно розуміти як неможливість незнання, високу вірогідність, можливість дізнатися про порушення своїх прав. Зокрема, особа має можливість дізнатися про порушення своїх прав, якщо їй відомо про обставини прийняття рішення чи вчинення дій і у неї відсутні перешкоди для того, щоб дізнатися про те, яке рішення прийняте або які дії вчинені.

Аналогічні висновки викладені, зокрема у постанові Верховного Суду від 21 березня 2023 року (справа № 640/3380/22).

Оскаржене податкове повідомлення-рішення вже було предметом оскарження в суді у межах справи № 420/16533/22, однак адміністративні позови були обґрунтовані різними підставами, зокрема у межах вказаної справи позивач посилався виключно на порушення контролюючим органом вимог законодавства щодо призначення та проведення перевірки у період дії мораторію.

Незважаючи на викладені обставини, колегія суддів зазначає, що станом на дату подання позову у межах справи №420/16533/22, позивач вже достовірно знав про існування оскаржуваного податкового повідомлення-рішення.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що пропущення строків звернення до адміністративного суду не є безумовною підставою для застосування наслідків порушення цих строків, оскільки суд може визнати причину пропуску таких строків поважною і в такому випадку справа розглядається і вирішується в порядку, встановленому КАС.

Поважними причинами визнаються лише ті обставини, які були чи об`єктивно є непереборними, тобто не залежать від волевиявлення особи, що звернулась з адміністративним позовом, пов`язані з дійсно істотними обставинами, перешкодами чи труднощами, що унеможливили своєчасне звернення до суду. Такі обставини мають бути підтверджені відповідними та належними доказами.

Так, Постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 25.05.2023 року по справі № 420/16533/22 ухвалено постанову, якою відмовлено у задоволенні адміністративного позову Товариства.

Ухвалою Верховного Суду від 15.08.2023 відмовлено у відкритті касаційного провадження.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що звернення позивача до суду у межах справи № 420/16533/22, з урахуванням відмінностей підстав позову, є поважною причиною, яка обумовлює поважність підстав пропуску позивачем строку звернення до суду у строк з 15 листопада 2022 року (дата звернення до суду) по 15 серпня 2023 року (дата відмови у відкритті касаційного провадження).

Натомість, адміністративний позов у межах даної справи був складений та підписаний 27.02.2024 та надійшов до суду 01.03.2024. Жодних обґрунтованих пояснень та доказів на підтвердження поважності причин пропуску строку звернення до суду з цим адміністративним позовом, зокрема, після 15 серпня 2023 року позивач не навів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що позивач не довів наявність обставин (причин), які не залежали від його волевиявлення та унеможливили своєчасне звернення до суду у визначений законом строк, а наведені ним причини не є об`єктивними та поважними.

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