Верховный Суд представил обновленный обзор судебной практики по разрешению хозяйственных споров в условиях военного положения

Обзор содержит ключевые позиции в хозяйственных спорах, направленных на защиту прав, свобод и безопасности участников судебного разбирательства.

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Верховный Суд опубликовал обновленный обзор судебной практики ВС по разрешению хозяйственных споров в условиях военного положения.

Обзор содержит новые ключевые позиции в хозяйственных спорах, направленные на защиту прав, свобод и соблюдение безопасности участников судебного разбирательства.

Отмечается, что для удобства в обзоре выделены разделы по применению постановления Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 г. № 187 «Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации», договорных правоотношений, особенностей осуществления исполнительного производства в условиях военного положения и процесса.

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