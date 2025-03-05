Верховний Суд представив оновлений огляд судової практики з вирішення господарських спорів в умовах воєнного стану

Огляд містить ключові позиції в господарських спорах, спрямовані на захист прав, свобод та дотримання безпеки учасників судового розгляду.

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Верховний Суд опублікував оновлений огляд судової практики ВС з вирішення господарських спорів в умовах воєнного стану.

Огляд містить нові ключові позиції в господарських спорах, спрямовані на захист прав, свобод та дотримання безпеки учасників судового розгляду.

Зазначається, що для зручності в огляді виокремлені розділи щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації», договірних правовідносин, особливостей здійснення виконавчого провадження в умовах воєнного стану та процесуальних питань.

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