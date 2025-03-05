Государственная регистрация прав в сфере наследования — доклад судьи-спикера БП ВС Ольги Ступак

Ольга Ступак отметила, что в случае получения одним из наследников свидетельства о праве на все наследство другой наследник может защитить свое право только в судебном порядке.

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Как наследнику защитить право на долю в наследстве, если другой наследник получил свидетельство о праве на всё наследство? Можно ли признать наследство выморочным из-за того, что наследник не оформил права на земельный пай? Является ли отказ от оформления наследства на квартиру, находящуюся в ипотеке, способом избежать её изъятия в пользу кредитора? Об этих и других аспектах наследственного права рассказала судья-спикер Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак во время второй части вебинара «Государственная регистрация и наследование: взаимодействие и правовое значение».

Ольга Ступак подчеркнула, что основным нормативно-правовым актом, регулирующим приобретение права собственности, является Гражданский кодекс Украины. В то же время вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество регулируются иными нормативными актами, которые должны соответствовать нормам Кодекса, но иногда создают определённые противоречия. В связи с процессом рекодификации гражданского законодательства, который сейчас происходит, судья считает необходимым закрепить положение о том, что вопросы приобретения права собственности, особенно на недвижимость, должны регулироваться исключительно нормами ГК Украины. Она также отметила важность функционирования электронных государственных реестров, которые минимизируют злоупотребления в сфере недвижимости.

Приводя примеры судебной практики, Ольга Ступак сослалась на постановление Кассационного гражданского суда (КГС ВС) от 11 сентября 2024 года по делу № 363/2488/22. В данном деле дочь наследодателя обратилась в нотариальную контору для принятия наследства после смерти своей матери и обнаружила, что её брат ещё в 2016 году получил свидетельство о праве на всё наследство на основании заявления в нотариальную контору. КГС ВС пришёл к выводу, что поскольку дочь была зарегистрирована в спорной квартире и на момент смерти матери проживала с ней, то в соответствии с частью 3 статьи 1268 ГК Украины она фактически приняла наследство. Таким образом, обе стороны унаследовали долю квартиры, и каждая имеет право на соответствующую часть имущества. Суд признал недействительным свидетельство о праве на наследство, оформленное братом.

Судья подчеркнула, что если один из наследников получил свидетельство на всё наследство, другой может защитить свои права только в судебном порядке. Внести изменения в свидетельство можно лишь при согласии всех наследников. В противном случае суд может отменить свидетельство о праве на наследство в части и признать право собственности другого наследника на соответствующую долю имущества. После этого наследник должен обратиться к нотариусу для государственной регистрации права собственности на основании судебного решения.

Особое внимание было уделено постановлению Объединённой палаты КГС ВС от 22 апреля 2024 года по делу № 346/2744/21, в котором рассматривался вопрос наследования имущества, унаследованного ранее, но не оформленного. В большинстве случаев причиной неоформления наследства являются финансовые затраты. Однако это не делает дальнейшее оформление наследства невозможным, а лишь усложняет его процесс.

В постановлении КГС ВС от 4 июля 2018 года по делу № 2о-55/2008 сделан вывод, что отсутствие оформления прав на земельный пай не является основанием для признания наследства выморочным. Суд отметил, что наследник, проживавший с наследодателем на момент его смерти, фактически принял наследство и управлял имуществом. Неполучение свидетельства о праве на земельный пай не может стать основанием для передачи имущества территориальной общине.

Отдельно обсуждались случаи, когда наследственное имущество обременено обязательствами наследодателя. В постановлении КГС ВС от 21 июля 2022 года по делу № 537/4780/18 суд указал, что отсутствие свидетельства о праве на наследство не освобождает от долговых обязательств перед кредитором. Такая позиция исключает возможность уклонения от выплаты задолженности путём отказа от оформления наследства, особенно если оно находится в ипотеке.

Кроме того, в постановлении КГС ВС от 20 мая 2020 года по делу № 303/6974/16-ц разъяснено, что если наследник обнаружил, что право собственности на имущество незаконно зарегистрировано на другое лицо, он может подать виндикационный иск. Суд разъяснил, что наследник, который принял наследство по закону, считается его владельцем с момента открытия наследства, а свидетельство о праве на наследство является подтверждающим документом.

Вопросы наследования оружия и его регистрации также были рассмотрены в практике Верховного Суда. В постановлении КГС ВС от 13 мая 2022 года по делу № 552/4460/20 указано, что наследник не лишён возможности оформить право на наследство в досудебном порядке. Однако регистрация оружия возможна только при наличии у наследника соответствующего разрешения.

Ольга Ступак также привела примеры других постановлений КГС ВС: от 15 января 2025 года по делу № 700/1184/23, где рассматривался вопрос наследования дома с земельным участком, и от 1 марта 2023 года по делу № 752/26795/18, касающегося наследования имущества за границей.

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