Державна реєстрація прав у сфері спадкування — доповідь судді-спікерки ВП ВС Ольги Ступак

Ольга Ступак відзначила, що в разі отримання одним зі спадкоємців свідоцтва про право на всю спадщину інший спадкоємець може захистити своє право лише в судовому порядку.

Фото: Верховний Суд

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Як спадкоємцю захистити право на частку у спадщині, якщо інший спадкоємець отримав свідоцтво про право на всю спадщину? Чи можна визнати спадщину відумерлою через те, що спадкоємець не оформив спадкові права на земельну частку (пай)? Чи можна шляхом неоформлення спадщини на квартиру, що перебуває в іпотеці, уникнути стягнення її на користь кредитора? Про все це й не тільки розповіла суддя-спікерка Великої Палати Верховного Суду Ольга Ступак під час другої частини вебінару «Державна реєстрація і спадкування: взаємодія і правове значення».

Ольга Ступак відзначила, що основним нормативно-правовим актом, який регулює набуття права власності, є ЦК України. Водночас питання державної реєстрації набуття права власності на об’єкти нерухомого майна законодавець урегулював актами, які повинні відповідати нормам Кодексу, однак породжують певні суперечності з ним. Тому, на думку судді, з урахуванням процесу рекодифікації цивільного законодавства, який нині відбувається, треба визначити, що питання набуття права власності, особливо на об’єкти нерухомості, повинні бути врегульовані виключно ЦК України. Дуалізм, коли, з одного боку, є цивільно-правові підстави набуття права власності, а з іншого, – набуття цього права залежить від його державної реєстрації, повинен бути подоланий. Водночас доповідачка зауважила про актуальність функціонування електронних державних реєстрів, які мінімізують зловживання щодо нерухомого майна.

Розповідаючи про судову практику у відповідній категорії спорів, Ольга Ступак навела постанову КЦС ВС від 11 вересня 2024 року у справі № 363/2488/22. Дочка спадкодавиці звернулася до державної нотаріальної контори для прийняття спадщини, яка відкрилася після смерті її матері, та з’ясувала, що її брат ще у 2016 році звернувся до нотаріальної контори після смерті матері із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину, на підставі якої отримав свідоцтво про право на спадщину на всю квартиру. КЦС ВС зробив висновок, що в цій справі дочка була зареєстрована у спірній квартирі та на момент смерті матері проживала разом з нею, а тому відповідно до ч. 3 ст. 1268 ЦК України прийняла у встановленому законом порядку спадщину. Отже, обидві сторони успадкували частину квартири, тобто кожній зі сторін у порядку спадкування належить по частині спірної нерухомості. При цьому касаційний суд погодився з висновком судів попередніх інстанцій про наявність підстав для задоволення позову і визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

Доповідачка зауважила, що в разі отримання одним зі спадкоємців свідоцтва про право на всю спадщину інший спадкоємець може захистити своє право лише в судовому порядку. А внести зміни до свідоцтва можна тільки за згодою всіх спадкоємців. В іншому випадку суд може скасувати в частині видане нотаріусом свідоцтво про право на спадщину та визнати право власності за іншим спадкоємцем на відповідну частину спадкового майна. Після цього спадкоємцю потрібно буде звернутися до нотаріуса для державної реєстрації прав на успадкований об’єкт на підставі судового рішення.

Ольга Ступак звернула увагу на постанову Об’єднаної палати КЦС ВС від 22 квітня 2024 року у справі № 346/2744/21, у якій ідеться про можливість спадкування майна, яке було успадковане спадкодавцем, але спадщина не була оформлена. Суддя зазначила, що в більшості випадків причина неоформлення спадщини пов’язана з матеріальними витратами на відповідну процедуру. Таке неоформлення ускладнює оформлення спадщини наступним спадкоємцем, але не унеможливлює її оформлення в позасудовому порядку.

А в постанові від 4 липня 2018 року у справі № 2о-55/2008 КЦС ВС зробив висновок, що неоформлення спадкових прав на земельну частку (пай) не є підставою для визнання спадщини відумерлою. Суд вказав, що спадкоємець, проживаючи разом із спадкодавцем станом на час його смерті, фактично прийняв спадщину та вступив в управління спадковим майном. Незвернення спадкоємця за оформленням спадкових прав на належну йому земельну частку (пай) після смерті спадкодавця не є підставою для визнання спадщини відумерлою та передачі її територіальній громаді. Ольга Ступак зауважила, що в цій справі спадщина відкрилася ще за положеннями ЦК УРСР 1963 року. Відповідно, оцінюючи, чи вона була прийнята, слід було застосовувати норми саме цієї редакції Кодексу.

Окрема група справ обговорюваної категорії – спори, у яких спадкове майно обтяжене зобов’язаннями спадкодавця, набутими ним за життя. У постанові від 21 липня 2022 року у справі № 537/4780/18 КЦС ВС дійшов висновку, що відсутність у спадкоємця свідоцтва про право на спадщину не може бути підставою для відмови в задоволенні вимог кредитора. Така позиція унеможливлює ситуації, в яких спадкоємці, знаючи, що спадкове майно обтяжене, наприклад, іпотекою, просто не оформлюють спадщину, вважаючи, що це убезпечить від звернення стягнення на предмет іпотеки кредитором.

У постанові КЦС ВС від 20 травня 2020 року у справі № 303/6974/16-ц зроблено висновок, що якщо спадкоємець з’ясовує, що право власності на певний об’єкт спадщини незаконно зареєстроване за іншою особою, то він може подати віндикаційний позов, оскільки спадкоємець, який у встановленому законом порядку прийняв спадщину, є її власником із часу її відкриття, а документом для підтвердження права власності на спадкове майно є свідоцтво про право на спадщину, отримане в установленому законодавством порядку.

Також доповідачка навела постанову КЦС ВС від 13 травня 2022 року у справі № 552/4460/20, яка стосується спадкування зброї та її реєстрації. Суд вказав, що позивач не позбавлений можливості оформити право на таку спадщину в позасудовому порядку. Водночас реєстрація зброї особою, яка її успадкувала після смерті власника, можлива виключно за умови наявності у спадкоємця спеціального дозволу.

Ольга Ступак звернула увагу й на постанови КЦС ВС від 15 січня 2025 року у справі № 700/1184/23, яка стосується спадкування будинку на земельній ділянці; від 1 березня 2023 року у справі № 752/26795/18 щодо спадкування за кордоном та інші.

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