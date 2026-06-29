Наследование во время войны: в ВП ВС обратили внимание на ключевые правовые позиции для нотариусов

Судья Большой Палаты ВС разъяснила ключевые подходы к наследственным спорам: очередность, завещания и роль нотариусов во время войны.

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Судья Большой Палаты ВС Ольга Ступак в рамках всеукраинского онлайн-мероприятия по повышению профессионального уровня нотариусов обратила внимание на выводы Верховного Суда относительно вопросов изменения очередности наследования, недействительности завещаний и наследования денежных активов.

Она отметила, что вопросы разрешения наследственных споров приобрели особую актуальность в условиях военного положения. Из-за роста числа смертей во время войны увеличивается и количество открытых наследственных дел, что ведет к росту числа споров в этой сфере. Законодатель, пытаясь оперативно реагировать на вызванные войной обстоятельства, неоднократно вносил изменения в ГК Украины, правительство принимало постановления о порядке оформления наследственных дел. В то же время изменения не всегда были удачными и иногда сами по себе становились дополнительным источником споров.

Лектор подчеркнула, что оформление наследственных дел по своей природе является внесудебной процедурой, относящейся к компетенции нотариусов. И лишь в случаях, когда такое оформление во внесудебном порядке невозможно, участники наследственных правоотношений обращаются в суд. При этом, по словам судьи, иногда обращение в суд используют как способ избежать нотариального оформления наследства, что порождает дискуссионный вопрос о пределах судебного вмешательства в деятельность нотариусов: должен ли суд ограничиваться разрешением исключительно той части спора, которая возникла, оставляя нотариусу возможность завершить оформление наследственного дела, или может давать нотариусам определенные указания своим решением.

Ольга Ступак обратила внимание также на значение практики ВС для правоприменения. В соответствии со ст. 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» выводы ВС относительно применения норм права являются обязательными для всех органов государственной власти и органов местного самоуправления, а суды первой и апелляционной инстанций обязаны учитывать правовые позиции, сформулированные судом кассационной инстанции. Судья отметила, что внедренная в Украине в результате судебной реформы 2016 года модель фактически сформировала квази-прецедентное право, и сегодня трудно представить субъекта правоприменения, который мог бы полностью игнорировать выводы ВС при толковании той или иной нормы.

Судья также обратила внимание на изменение очередности наследования, когда на наследство претендуют лица, проживавшие одной семьей с наследодателем без регистрации брака. По общему правилу такие лица являются наследниками четвертой очереди, хотя фактически находились в отношениях, подобных брачным.

Лектор отметила, что изменение очередности наследования возможно во внесудебном порядке, если есть согласие наследников той очереди, которая призывается (через нотариально удостоверенный договор). Если согласия нет, необходимо обратиться в суд. В случае спора основной требованием иска должно быть именно требование об изменении очередности и предоставлении права на наследование, а установление факта проживания одной семьей является основанием такого иска. Такие выводы содержатся в постановлении ВС от 21 января 2026 года по делу № 172/356/24.

Поэтому судья посоветовала нотариусам при отсутствии согласия наследников разъяснять претенденту на наследство право обратиться в суд, а после принятия судебного решения об изменении очередности осуществлять оформление наследственных прав с учетом этого решения.

В постановлении ВС от 17 сентября 2025 года по делу № 758/2359/18 рассмотрен вопрос о прекращении права на наследование после расторжения брака. В нем указано, что брак, в случае его расторжения судом, прекращается в день вступления в законную силу соответствующего решения суда, независимо от регистрации расторжения брака в органах ЗАГС. Лицо, брак с которым был расторгнут по решению суда, вступившему в законную силу до момента открытия наследства, не входит в круг наследников первой очереди по закону, поскольку на момент открытия наследства не состояло в браке с наследодателем.

Относительно недействительности / ничтожности завещания Ольга Ступак обратила внимание на постановление ВС от 25 июня 2025 года по делу № 129/859/20. Истец просила признать недействительным завещание своей бабушки, поскольку оно не соответствует воле наследодателя, который его не подписывал, не проживал по месту удостоверения завещания. Суд указал, что право на оспаривание завещания имеет лицо, чьи наследственные права или интересы это завещание нарушает. При отсутствии в завещании положений о лишении права наследования наследников по закону и непринятии наследства наследником по завещанию такое завещание не создает препятствий для наследования имущества наследниками по закону.

Также лектор привела выводы ВС относительно наследования имущества, которое не принадлежало наследодателю; о том, что заявление требования об установлении ничтожности завещания без применения последствий недействительности сделки является ненадлежащим способом защиты; относительно круга близких родственников при удостоверении завещания; относительно неподписания завещания и др.

В то же время судья акцентировала внимание на некоторых выводах ВС, в частности относительно возврата средств, которые были безосновательно получены наследодателем и после его смерти перешли к наследникам; совместной собственности лиц, проживавших одной семьей без брака; наследования банковского вклада и процентов; права наследника на средства, незаконно выданные банком; завещательного распоряжения; предъявления кредитором наследодателя требований к наследникам.

Таким образом, судья сформулировала несколько обобщающих тезисов.

Во-первых, наследственные споры относятся к наиболее сложным категориям дел и требуют значительных временных и материальных затрат, в частности из-за того, что почти все такие дела проходят все три судебные инстанции, а иногда и повторные циклы рассмотрения. Поэтому лектор призвала нотариусов активнее использовать возможности внесудебного урегулирования споров.

Во-вторых, она подчеркнула роль нотариуса в толковании завещаний. Поскольку первыми субъектами толкования являются сами наследники, нотариус должен способствовать достижению ими общего понимания содержания завещания, чтобы избежать необходимости судебного толкования.

В-третьих, относительно завещаний, удостоверенных на временно неконтролируемых территориях, содержание которых неизвестно, судья признала право нотариуса по своему усмотрению при наличии длительной правовой неопределенности осуществить оформление наследственных прав, несмотря на риск последующего оспаривания.

В-четвертых, судья отметила, что нотариус обычно не привлекается к наследственным делам в качестве ответчика или третьего лица. Однако при наличии такого статуса его профессиональные пояснения могут помочь суду в разрешении спора.

Отдельно судья обратила внимание на проблему получения судами копий материалов наследственных дел. Их отсутствие неоднократно становилось основанием для отмены судебных решений, поэтому судам следует ориентировать заинтересованных лиц на самостоятельное изготовление копий за собственный счет.

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